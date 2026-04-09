El domingo, un cupón de descuento para llevarse la revista y la pelota

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya se siente en la Ciudad y los hinchas comienzan a preparar el clima para acompañar a la Selección Argentina en su defensa del título. En este contexto de efervescencia, EL DIA presenta una propuesta imperdible para sus lectores: un descuento para llegar a una combinación ideal de información y pasión por el torneo de Estados Unidos, México y Canadá.

Este domingo, la edición impresa del diario llegará a los kioscos con una sorpresa especial. Los lectores encontrarán una tarjeta de descuento exclusiva que les permitirá acceder a una importante rebaja de 3 mil pesos en la compra del combo mundialista que tiene un costo inicial de 20 mil pesos: la revista con todo el análisis del torneo y una pelota de regalo.

La revista que acompaña esta promoción es una guía diseñada para el fanático más exigente. En sus páginas se detalla el camino que deberá recorrer el equipo de Lionel Scaloni, los perfiles de los rivales en la fase de grupos y el análisis exhaustivo de las sedes. Además, incluye el fixture completo, esquemas de las llaves de eliminación directa y juegos para poner a prueba el conocimiento futbolístico. Con el debut de Argentina frente a Argelia en Kansas City ya en el horizonte, estar informado es parte del ritual previo. Y como el fútbol también es acción, el pack se completa con una pelota gratis, para palpitar desde el potrero o el jardín.