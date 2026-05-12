Expectativa por el súper concurso mundialista que ofrece EL DIA

A medida que se acerca una nueva Copa del Mundo, la pasión futbolera empieza a sentirse cada vez con más fuerza. La Selección Argentina buscará defender el título conseguido en Qatar 2022 y la ilusión de volver a ver a la Albiceleste en lo más alto ya moviliza a millones de hinchas alrededor del planeta. Por eso, EL DIA se suma a la locura de la pasión de multitudes, con un súper concurso de álbum y figuritas, auspiciado por Rapicuotas .

Como ocurre en cada previa mundialista, el clásico álbum de figuritas vuelve a transformarse en uno de los grandes protagonistas del mundo futbolero. En kioscos, colegios, plazas y redes sociales ya comenzó la búsqueda de sobres, intercambios y figuritas difíciles, en medio de una verdadera fiebre que atraviesa generaciones.

En este contexto, diario El DIA sigue sumándose a la locura mundialista y lanza un nuevo concurso para acompañar a sus lectores en la previa de la máxima cita del deporte rey. El premio será un álbum oficial del Mundial junto a 20 sobres de figuritas para empezar a completar la colección y vivir el camino hacia la Copa del Mundo de una manera especial.

Participar es muy sencillo. Los lectores deberán escanear el código QR que se encuentra en el matutino, completar los datos requeridos y responder una sola pregunta: ¿Cuántas directores técnicos argentinos dirigirán el Mundial? Entre todos los participantes que respondan de manera correcta se realizará el sorteo del premio.

La iniciativa busca compartir la emoción que genera cada edición mundialista y premiar a los fanáticos que ya comienzan a palpitar el torneo que paraliza al planeta. Porque el álbum no es solamente una colección de figuritas: también es un ritual que atraviesa generaciones, despierta recuerdos y reúne a familias y amigos alrededor de una misma pasión.

Mientras la Selección Argentina se prepara para afrontar un nuevo desafío internacional con la ilusión de defender el título, los hinchas ya empiezan a jugar su propio Mundial mucho antes del pitazo inicial. Y en ese recorrido, las figuritas vuelven a ocupar un lugar central.

El furor es tan grande que, como ocurre en cada edición, muchos kioscos ya registran una alta demanda de sobres y álbumes, transformando cada figurita difícil en un verdadero tesoro para los coleccionistas. Ahora, gracias a este concurso de diario El DIA, los lectores tendrán la posibilidad de comenzar la colección de manera gratuita y sumarse de lleno a la pasión mundialista.

Para participar del concurso debe escanear el código QR y responder la pregunta asignada

La pelota todavía no empezó a rodar por los distintos Estadios de Estados Unidos, México y Canadá, pero la ilusión ya está jugando su partido.

De esta manera, sin importar la edad y las generaciones, todos pueden participar del gran concurso organizado por este medio, que llega de la mano de Rapicuotas, a 30 días del inicio del torneo que paraliza al planeta. La pregunta para comenzar a jugar es fácil y participar por el álbum y 20 paquetes de figuritas es la siguiente: ¿Cuántas directores técnicos argentinos dirigirán el Mundial? Encontrá la consulta escaneando el código QR que se encuentra en la página 5 del Suplemento Deportivo de diario EL DIA.