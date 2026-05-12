Diputado vs. Tauber: “No es el dueño de la UNLP”

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El diputado provincial de La Libertad Avanza (LLA), Juanes Osaba, salió a cruzar públicamente al presidente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Fernando Tauber, al que le advirtió: “Usted es rector de una universidad pública, no el dueño de la UNLP”.
A través de una publicación en su cuenta de la red X, el legislador oriundo de La Plata se hizo eco de una nota de EL DIA en la que se reseñaba la denuncia de militantes libertarios de Psicología, que manifestaron haber sido agredidos por agrupaciones kirchneristas y de izquierda.
Frente a la trascendencia de ese episodio, Osaba le apuntó directamente al presidente de la Universidad, recordándole que “su obligación es garantizar pluralismo y libertad de expresión, no avalar la violencia kirchnerista y de la izquierda contra el que piensa distinto”, mientras concluyó que “la sociedad está cansada de mantener con impuestos a militantes que hacen política en lugar de cumplir su función”.
Según señalaron desde el entorno libertario, lo ocurrido en Psicología no es un hecho aislado, ya que, alertaron, este tipo de episodios “se vienen repitiendo desde hace meses” en distintas facultades de la UNLP. En este marco, reclamaron mayores garantías para el desarrollo de actividades políticas “sin agresiones ni intimidaciones”.
POR MES*
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