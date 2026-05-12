Vigilia y clases públicas en la previa de la protesta

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Mientras en la comunidad académica esperan que la cuarta Marcha Federal Universitaria prevista para la tarde de hoy en Plaza de Maya sea “masiva”, desde el Gobierno nacional salieron ayer a cuestionar la convocatoria al calificarla como “completamente política”, según definió el secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, en un encuentro con medios que realizó junto a la la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Las críticas de la Casa Rosada se dieron en la previa de la movilización a la que convocaron más de 60 universidades públicas -entre ellas la UNLP- “para solicitar al Gobierno nacional que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso y con los fallos de la justicia que le ordenan recomponer salarios y becas para estudiantes”, según se lee en el comunicado que difundieron.
A eso, Álvarez desafió: “La única ley que nosotros vamos a cumplir es la ley de Presupuesto”.
Bajo el lema “Cumplan la Ley”, desde el sistema de educación superior advierten además que las transferencias a universidades nacionales registran una caída real acumulada del 45,6 % entre 2023 y 2026 y que la situación coloca al conjunto de las casas de altos estudios “en una situación crítica”.
Como anticipo de la marcha, ayer se realizaron clases públicas en facultades como la de Artes y estaba prevista una vigilia en el Rectorado para quienes no puedan trasladarse hoy hasta la ciudad de Buenos Aires.
En tanto que, para garantizar una mayor participación de docentes, no docentes y alumnos, la UNLP resolvió otorgar facilidades académicas y administrativas, invitando a adherir a la medida a colegios y facultades.
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Desde La Plata, está previsto que partan hoy rumbo a Plaza de Mayo los estudiantes de la FULP, como así también los trabajadores nucleados en los gremios Atulp y Adulp.
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