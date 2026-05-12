Prórroga para el juez que rechazó cautelar de la CGT

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El Gobierno envió al Senado otros 33 pliegos de jueces, defensores y fiscales de Capital Federal y algunos del interior, entre los cuales figuran jueces para la Cámara de Apelaciones del Trabajo y la prórroga del mandato del juez Victor Pesino, que rechazó la cautelar de la CGT sobre la reforma laboral.
La nueva tanda de magistrados girados al Senado no cumple todas las expectativas de los senadores dialoguistas que aguardan que lleguen otro 36 pliegos con otro postulantes a juzgados del interior del país, según admitieron fuentes parlamentarias.
Ahora los 22 postulantes a la Justicia enviados hace días, los 33 que llegaron ayer al Senado y aquellos que se envíen en los próximos días podrán tener estado parlamentario en la sesión de este jueves, y así comenzar el proceso para su aprobación.
Uno de los postulantes a un nuevo nombramiento por cinco años corresponde a Victor Pesino, para que se mantengan como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VIII, dado que debía jubilarse al cumplir en junio 75 años.
Pesino junto a la camarista María Dora González dejaron en suspenso el fallo del juez Horacio Ojeda que dictó una cautelar a favor de la CGT para suspender 81 articulos la reforma laboral.
Otra postulación es la Juan Rodríguez Ponte, quien hoy esta a cargo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), como como juez de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Lomas de Zamora. También se postulan para diferentes salas de la Cámara Nacional del Trabajo de la Capital Federal a Fernando Manauta, Diego Tula, y Claudio Loguarro.
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