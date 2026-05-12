Tirante: se ilusiona e invita a soñar a lo grande con un juego de alto nivel

El festejo de tirante tras derrotar a Flavio Cobolli, con lo que consiguió el pase a octavos de final / AP

Quién te ha visto y quién te ve. Thiago Tirante ya está en los octavos de final del Masters 1000 de Roma, siendo la primera vez que accede a dicha instancia de un torneo de estas características en su carrera como profesional que dio sus primeros pasos hace una década atrás, cuando ganó sus primeros puntos ATP.

Sin lugar a dudas, Tirante, a sus 25 años, se encuentra el mejor momento como tenista, que seguramente algunas vez habrá soñado cuando agarró por primera vez una raqueta en el complejo de la barriada de La Cumbre de su abuelo Hugo y con su tía Vanesa siendo su entrenadora por aquel momento.

Y Thiago se encargó de dar otro impacto en torneo por excelencia sobre superficie de polvo de ladrillo de la capital romana, que es la antesala a Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada, ya que le ganó en tercera ronda al local Flavio Cobolli, doce del mundo por 6-3 y 6-4 en una hora y 18 minutos de juego.

Con eliminar al británico Cameron Norris (19), en la anterior rueda con lo que se tomó revancha de lo sucedido hace una semana atrás en el Masters 1000 de Madrid, el platense había presentado sus credenciales para lo que tenía por delante en el camino.

En la cancha central del foro itálico, colmado por “tifosis” italiano entre los que se encontraba el ya retirado Fabio Fognini, Tirante se convirtió en un verdadero gladiador deslizándose por el polvo de ladrillo italiano, donde brillaron grandes figuras del tenis.

Entrada la noche apareció toda la lucidez de Tirante para imponer su juego ante un rival como Favio Cobolli, uno de los tantos tenistas de la nueva escuela italiana, de gran temporada y porque no decirlo, aspirante al título del torneo que lo tiene como primer clasificado a su compatriota: Jannik Sinner, número uno del mundo el tenis actual.

Tirante jugó como lo venía haciendo teniendo como base principal el potente saque para después pegar su temible derecha para poner la pelota cerca del fleje, que le impidió por completo imponer su juego a Coboli, que por momentos se lo vio hasta frustrado.

A Thiago le bastó con dos quiebres en cada sets para llevarse una de las victorias más importantes de su carrera por lo que court central, que antes lo había tenido como protagonista a Sinner (barrió al australiano Alexei Popyrin por 6-2 y 6-0) rendirse a sus pies.

El saque de Tirante es una de sus principales armas. En Roma alcanzó uno de 239 km/h

No caben dudas que Tirante está completamente cambiado, pero esto tiene que ver con una cuestión de confianza y madurez, ya que su tenis lo tenía y solamente le faltaba soltarse y en esto tiene mucho que ver la labor que viene desarrollando su equipo de trabajo encabezado por Miguel Pastura como cabeza de grupo.

El platense había iniciado la temporada fuera del Top 100, ya que estaba en el puesto 103 del ranking, cuando en el pasado mes de enero desembarcó en Oceanía y no pudo superar la Qualy del torneo ATP 250 de Adelaida. Poco a poco su nivel en la máxima categoría continuó evolucionando.

Le tocó ser parte del equipo de “emergencia” de Copa Davis, que viajó a Busan para ser parte de la serie contra Corea del Sur. Thiago puso la cara en su estreno absoluto con el equipo argentino; mientras que otro jugadores, que estaban en todo su derecho, rechazaron la convocatoria del capitán Javier Frana, debido a que estaba en los albores del inicio de la gira sudamericana de polvo de ladrillo con el Argentina Open, en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

Al margen de esta situación como quedó dicho, Tirante ganó partidos y sobre todo confianza. Llegó a los cuartos de final del ATP 500 de Río de Janeiro y las semifinales del ATP 250 de Houston, donde cayó contra su compatriota Román Burruchaga. Esos fueron solamente avisos del platense y, hoy, el ranking en vivo lo muestra en el puesto 54 (+15), su lugar más destacado por lo que es la cuarta mejor raqueta argentina detrás de Tomás Etcheverry, Francisco Cerúndolo y Mariano Navone.

Además, Tirante ganó catorce de los veintiún partidos que disputó este año, teniendo en cuenta desafíos del cuadro principal y la mencionada serie por Copa Davis, sin atender los encuentros por clasificación de los certámenes del circuito ATP.

Hasta fines del año pasado, Tirante contaba con solamente una victoria frente a un jugador Top 20. Este único triunfo se había dado en Bastad 2024 contra el ruso Andrey Rublev (8, en ese momento). Este año, ya venció a Francisco Cerúndolo (19, en Río de Janeiro), al estadounidense Ben Shelton (9, en Houston) Tommy Paul (18, en Madrid) y las mencionadas victorias sobre Norrie y ahora contra Cobolli.

En lo que tiene que ver con el servicio, de acuerdo a las estadísticas del ATP Tour, hay un dato no menor: nueve de los diez saques más veloces de la quincena han sido de Thiago Tirante. El saque más potente se dio en el partido con Cameron Norris que fue de 239 km/h. y contra Cobolli de 230 km/h.

Tirante tampoco la tendrá fácil en la siguiente ronda del Masters 1000 de Roma, ya hoy se estará enfrentando con el ruso Daniil Medvedev (9), que viene de superar a al español Pablo Llamas Ruiz (139) por 3-6, 6-4 y 6-2. Se estima que el partido estará comenzando cerca de la 15:30 (hora de nuestro país) y será televisado por ESPN y Disney + Premium.