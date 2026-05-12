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Deportes |TODAVÍA HAY DETALLES QUE SOLUCIONAR

El contrato de Chelo Torres y una alerta

El contrato de Chelo Torres y una alerta

La renovación de Marcelo Torres está frenada, pero hay optimismo

12 de Mayo de 2026 | 03:00
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En medio de la alegría por la victoria sobre Vélez Sarsfield, una declaración de Marcelo Torres puso en alerta a los hinchas triperos respecto de la firma de su nuevo contrato con el Lobo. “La verdad todavía está un poco frenado eso. Vamos a tratar de solucionarlo, espero. Ya depende del presidente”, dijo el Chelo en declaraciones a la tv y prendió también las antenas de algunos clubes de la Liga Profesional interesados en contar con su pase.

La realidad es que todavía hay detalles que solucionar que no parecen poner en riesgo la continuidad del goleador tripero, ya que Gimnasia tiene tiempo hasta octubre para hacer uso de la opción por el 50% del pase, por el que debe pagar 450 mil dólares.

Hace algunas semanas la dirigencia albiazul planteó la necesidad de modificar los números del contrato del delantero, que quedó desfasado a partir de su buen rendimiento con la casaca tripera. Sin embargo, el acuerdo no asoma como tan cercano y la pelota quedó en terreno de la máxima autoridad albiazul, a quien Torres nombró expresamente.

El delantero formado en Boca es uno de los futbolistas que pelea por el título de goleador del Apertura, ya que tiene 7 tantos convertidos en el campeonato y el actual líder de la tabla de scorers, Gabriel Ávalos, tiene 9 y ya quedó fuera de competencia con Independiente. Cristian Tarragona (Unión) y Jordy Caicedo (Huracán), con 8 goles, también siguen en competencia.

El Chelo, que también convirtió un gol por la Copa Argentina en este semestre (fue ante Camioneros en las victoria 4 a 1) lleva 15 tantos con la camiseta albiazul en 38 partidos disputados. Por las dudas, equipos como Lanús y Racing (entre otros) se han mostrado expectantes acerca del futuro del delantero que llegó del fútbol árabe.

 

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