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La Ciudad |Nuevo ajuste de ypf

No para de subir y ahora la nafta súper llegó a $2.054

La semana empezó con otro incremento y crece la preocupación. Conductores aseguran que cada vez cuesta más llenar el tanque

12 de Mayo de 2026 | 02:44
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Cargar combustible volvió a convertirse en una escena de resignación para muchos conductores platenses. Mientras los surtidores actualizan sus precios de manera constante, automovilistas, taxistas y remiseros aseguran que cada vez les alcanza menos y que ya comenzaron a modificar rutinas para seguir circulando.

El último incremento aplicado por YPF volvió a mover los valores de las naftas y el gasoil en todo el país, en medio de la incertidumbre por el descongelamiento de los valores y las nuevas actualizaciones ligadas al precio internacional del petróleo. En La Plata, el litro de súper ya supera está $2.054 en YPF. El congelamiento anunciado por las empresas vence el viernes próximo.

 

La camioneta la uso para moverme y cada ocho días tengo que cargar. En cada carga se suman alrededor de 10.000 pesos con respecto a la carga anterior. No hay bolsillo que aguante”

Fernando Trabajador transportista

 

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“La camioneta la uso para moverme y cada ocho días tengo que cargar. En cada carga tengo que sumarle alrededor de 10.000 pesos con respecto a la anterior”, dijo Fernando, quien utiliza su camioneta para trabajar.

 

Esto te duele hasta el alma porque aumentan seguido y cada vez cuesta más resistir y seguir trabajando arriba del auto. Hay que hacer distintas estrategias para sobrevivir”

Adolfo “Yuli” Herrera Taxista platense

 

“Esto te duele hasta el alma porque aumentan seguido y cada vez cuesta más resistir y seguir trabajando arriba del auto”, explicó Adolfo “Yuli” Herrera, taxista platense, quien además señaló que muchos choferes ya dejaron de trabajar porque no pueden sostener los costos.

Las estrategias para ahorrar aparecen una constante. Algunos reducen recorridos, otros choferes de coches de alquiler evitan circular vacíos y están los que directamente frenan durante horas en una parada para no consumir combustible innecesariamente.

 

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los carteles llegaron a marcar $2.054 la nafta súper / r. acosta

Fernando Trabajador transportista

Adolfo “Yuli” Herrera Taxista platense

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