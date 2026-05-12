Pereyra alcanzó un récord en el Siglo XXI

La victoria tripera en cancha de Vélez le permitió a Ariel Pereyra mantener el 100% de efectividad en su interinato, con siete victorias en igual cantidad de presentaciones. Con este resultado, superó a Mauricio Pellegrino, que había ganado sus primeros seis partidos en 2015 cuando entrenaba a Independiente.

Desde que asumió el Pata, Gimnasia venció a Camioneros (4-1), Sarmiento (2-1), Estudiantes de Río Cuarto (1-0), Acassuso (3-0), Belgrano (1-0), Argentinos Juniors (2-0) y Vélez Sarsfield (1-0). Fueron tres victorias de local, dos como visitante y dos en terreno neutral, ambas por la Copa Argentina.

Además, Pereyra igualó los números iniciales de José Ripullone en 1929 con siete victorias iniciales, aunque el entrenador en esos tiempos era un mero asistente de los jugadores, a quienes ayudaba en la parte física. El técnico con mejor inicio de ciclo en el Lobo fue Felipe Scarponi en la Segunda de 1944, con nueve victorias consecutivas.

Al margen de esos números, la mayor cantidad de triunfos consecutivos en el profesionalismo fue para el Lobo del ‘62 (dirigido por Adolfo Pedernera) que ganó 9 partidos consecutivos. El equipo de Pedro Troglio en el Apertura 2005 logró 8 triunfos en fila, número al que podría llegar Pereyra en caso de un triunfo en el Monumental.