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Política y Economía |Análisis

Macri pone límites pero no quiere romper con Milei, ni tampoco ser candidato

Macri pone límites pero no quiere romper con Milei, ni tampoco ser candidato

Mauricio Macri / ig

Jorge Remón

12 de Mayo de 2026 | 02:43
Edición impresa

Algunos de los que criticaron con severidad a Mauricio Macri por su apoyo “incondicional” en la segunda vuelta electoral a Javier Milei y “lo convirtió” en presidente, en las últimas horas han objetado que haya subrayado algunas discrepancias con el gobierno libertario. En realidad, el expresidente ha tenido una actitud de paciencia como se ha visto pocas veces en Argentina.

Recibió verdaderos cachetazos del oficialismo, como el falso video difundido en las redes dos días antes de las últimas elecciones para jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el cual aparecía declarando que no apoyaba a los candidatos del PRO. Fue un hecho que hubiera merecido una denuncia penal y el rompimiento de toda relación con el gobierno cuyos operadores en las redes, sin ninguna duda, fueron los autores de la grosera falsificación. Esa fue una de las tantas actitudes agresivas hacia él. Sin embargo, el expresidente ante las votaciones de temas que hacían a la transformación del país propiciada por los libertarios, públicamente emitió opiniones favorables a los proyectos instando a sus legisladores a que los votaran.

Pero el apoyo crítico, es decir, participar de la aprobación de todas las leyes sobre temas económicos planteados por Milei, recibió como respuesta del oficialismo que se dejaran trascender versiones de los supuestos pedidos o aspiraciones de Macri de que algunos de sus hombres ocuparan Ministerios. En realidad, Milei como todos los libertarios en Europa y en Estados Unidos, consideró que la derecha moderada o el centro es el enemigo, en sintonía con su aliado Donald Trump. Y como se ha escrito desde estas columnas, todos los populismos han coincidido en ese aspecto y Macri lo sabía. En cambio, el líder del PRO pagó con otra moneda, como con la nominación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación del juez Ariel Lijo que si bien no la compartió, intentó que su disidencia tampoco lastimara al gobierno. A su alrededor, mientras, muchos decían que Milei tenía un pacto con el kirchnerismo, y más precisamente con Sergio Massa. Sin embargo, prefirió también hacer caso omiso a esas acusaciones.

El Adorni-gate

A todo esto, el “Triángulo de hierro”, los Milei y Caputo, buscaban absorber a dirigentes del PRO, y Macri guardó silencio. Pero se llegó a la situación en que resulta inevitable para ser consistente con el pensamiento de la ciudadanía que generalmente votó por el PRO o los libertarios, objetar excesos. Además, porque el escándalo de Adorni sólo puede ser ignorado por el núcleo más duro de los libertarios, no para quienes las cuestiones éticas parecen trascendentes y, por lo tanto, están obligado a manifestar claramente que existe un límite en el acompañamiento al gobierno.

Ya había señalado que la expulsión del moderado Guillermo Franco del gobierno y su remplazo por Adorni era un error, una afirmación compartida por casi toda la dirigencia política. Y quizás para darle a este aspecto la trascendencia que tiene, repitió: “No soy opositor, pero sí somos el próximo paso para el proceso del cambio inicial”, lo que significa que, coincidiendo en las cuestiones esenciales, no en todas, con la política económica propuesta por Milei, está dispuesto a desafiar al presidente si este persiste en las actitudes autoritarias y en los acuerdos con el peronismo para la designación de jueces, por ejemplo.

Y apareció Patricia Bullrich, tal vez con un gesto, una señal, que significó que los votantes independientes que apoyaron a los libertarios exigían que la cuestión de Adorni se aclarara perfectamente o que se lo expulsara del gobierno, abriendo una válvula de escape para que la disconformidad de los disconformes.

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