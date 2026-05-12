Impulsan cambios en los plazos electorales

La Junta Electoral bonaerense aprobó ayer un anteproyecto de ley para modificar distintos aspectos de la normativa electoral bonaerense, con cambios en los plazos para presentar alianzas, listas y boletas, además de nuevas reglas para campañas, encuestas y publicidad oficial.

La iniciativa fue enviada al Ministerio de Gobierno provincial para impulsar su tratamiento legislativo y apunta a reformar artículos de la ley electoral 5.109, la ley 14.086 de elecciones primarias y el decreto-ley 9889/82 de partidos políticos. El objetivo es evitar las dificultades operativas que se registraron en 2025 tras el desdoblamiento electoral.

Entre las principales modificaciones, el proyecto establece que las alianzas deberán inscribirse 80 días antes de las PASO; las listas de candidatos, 60 días antes de la elección; y las boletas partidarias, 45 días antes de los comicios.

La Junta sostuvo que los plazos actuales son insuficientes para garantizar un proceso ordenado y advirtió que el volumen de trabajo vinculado a la oficialización de candidaturas y boletas vuelve “impracticable” cumplir con las etapas previstas.

El texto también dispone que las alianzas deberán presentarse de manera unificada en todos los distritos y categorías en las que participen.

En relación con las campañas, el anteproyecto fija que comenzarán 60 días antes de la elección y finalizarán 48 horas antes de la votación. Además, la publicidad en medios sólo podrá difundirse durante los últimos 15 días previos a los comicios previas a la votación. A su vez, sus resultados sólo podrán publicarse tres horas después del cierre de los comicios.

Por último, el proyecto prohibe actos de gobierno o publicidad oficial durante los 15 días previos a la elección cuando puedan inducir el voto a favor de candidatos.