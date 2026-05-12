Riesgo país: quedó por debajo de los 500 puntos básicos

El indicador elaborado por JP Morgan cayó a 496 puntos básicos, su nivel más bajo desde enero, y acumula una mejora superior al 12% en lo que va del mes. La baja se da en medio del renovado optimismo del mercado tras la mejora de calificación que otorgó Fitch a la deuda argentina.

Los bonos soberanos argentinos continúan con el rally que comenzó la semana pasada luego de que Fitch elevara la nota crediticia del país a B-. En ese contexto, el riesgo país retrocedió 2,4% en la apertura y profundiza el desacople de la deuda argentina respecto de otros mercados emergentes de la región.

“La mejora en la calificación crediticia de Argentina por parte de Fitch marcó el tono de los activos locales durante la semana. Tras el upgrade a B-, la deuda soberana hard dollar extendió el rally y los Globales avanzaron entre 1,2% y 3% semanal”, señalaron desde PPI. Ayer, los bonos más favorecidos volvieron a ser los de mayor plazo, como el Global 2046, que sube 1,2%.

La caída del riesgo país fue rápidamente celebrada por el oficialismo. Felipe Núñez, uno de los hombres más cercanos al ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el dato en redes sociales. Lapublicación en X la hizo propia el presidente Javier Milei: Y escribió: “TMAP. MAGA. VLLC!”. Se trata de las siglas de “todo marcha de acuerdo al plan”, “make Argentina great again” (“hagamos grande a Argentina de nuevo”) y “viva la libertad, carajo”.

En la City, sin embargo, todavía persiste el debate sobre la velocidad de la baja y por qué Argentina aún se mantiene lejos de los niveles de riesgo que muestran otras economías comparables.

En paralelo, el mercado accionario acompañó el clima positivo: el S&P Merval avanzó 2,3% a 2.833.120,06 unidades, mientras que en dólares escaló 2,8% a 1.914,54 puntos. En el panel líder, se destacaron las subas de los papeles de YPF (+5,7%), BBVA (+4,1%) y Grupo Financiero Galicia (+3,7%).

En tanto, los ADRs que cotizan en Wall Street también exhibieron una tendencia positiva con incrementos de hasta 6% de la mano de YPF, seguido de Grupo Financiero Galicia (+5,3%), BBVA (+4,9%) y Edenor (+4,3%).

En relación a los bonos soberanos en dólares como los Bonares y el Globales ganaron un 0,3% y acumulan un ingreso de 3% en la primera parte del mes de mayo 2026.

Por otro lado, el petróleo en cuanto a su precio rebotó un 2,8% promovidos por la falta de acuerdo entre los Estados Unidos e Irán sobre la libertad absoluta al paso marítimo por el Estrecho de Ormuz, así como el desarme del programa nuclear de Teherán.

Compró US$ 136 millones

El Banco Central (BCRA) reforzó el proceso de recomposición de reservas y compró u$s136 millones en el mercado de cambios, el monto diario más alto en lo que va de mayo.

Con este resultado, el saldo comprador del mes ascendió a u$s466 millones.

El avance de las compras oficiales se dio en una rueda de mayor calma cambiaria. El dólar mayorista cayó 0,46%, equivalente a $6,5, y cerró en $1.391,5 para la venta.

Por qué Argentina se mantiene lejos de los niveles de riesgo que muestran otras economías