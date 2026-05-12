“Tarifazo” para ir a CABA: aumenta el boleto del tren y de micros

El aumento del transporte público que conecta La Plata con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) ya convirtió en parte de la rutina de miles de pasajeros. Entre resignación, enojo y cuentas cada vez más difíciles de sostener, usuarios del Tren Roca y de las líneas de colectivos que unen la Región con la capital federal se preparan para una nueva serie de incrementos escalonados que impactarán de lleno en el bolsillo.

La nueva actualización tarifaria comenzará a regir desde el 18 de mayo y contempla aumentos mensuales tanto para los trenes metropolitanos como para los colectivos nacionales que circulan entre La Plata y CABA. Según se informó ayer en el Boletín Oficial, el esquema busca reducir el atraso tarifario y continuará aplicándose de manera gradual durante los próximos meses.

En el caso del Tren Roca, las subas se extenderán hasta septiembre y llegará a $848 el tramo más largo con tarjeta registrada. A su vez, las líneas de colectivos que realizan el recorrido entre La Plata y distintos puntos de la CABA también tendrán incrementos pero hasta julio.

Así, el ajuste repercute en quienes viajan todos los días por trabajo o estudio y ya sienten su impacto: “Aumenta todos los meses, como hace dos años, ya estamos acostumbrados”, contó Luciana, usuaria que viaja diariamente desde Quilmes hasta la terminal de 1 y 44. “Repercute fuerte porque los sueldos no aumentan con la misma habitualidad ni con el mismo porcentaje y la verdad que cuesta cada vez más viajar al trabajo”, agregó. Aunque aseguró que no tiene demasiadas alternativas, sostuvo que el tren sigue siendo “lo más económico, lo más directo y también lo más rápido”, pese a las críticas por el deterioro del servicio.

“Las subas en el transporte repercuten fuerte porque los sueldos no aumentan con la misma habitualidad ni con el mismo porcentaje y la verdad que cuesta cada vez más viajar al trabajo”

Luciana Pasajera del Tren Roca

La sensación de acostumbramiento apareció en varios testimonios. Otro pasajero, que combina dos trenes para llegar a destino, explicó que el golpe al bolsillo ya forma parte de la cotidianeidad. “Duele un poco, pero hace tres años que estamos acostumbrados a que nos sigan sacando un poquito más”, expresó. En su caso, opta por cargar la SUBE “más escalonadamente” para intentar ordenar los gastos semanales.

Entre quienes buscan alternativas para ahorrar, la bicicleta comenzó a ganar terreno. “Tenía una moto pero la tuve que vender porque no podía pagar la nafta y ahora en breve tampoco voy a poder abonar el transporte. Porque el colectivo también está caro”, expresó Matías, un trabajador público de Villa Elisa. “Con la bicicleta tengo una horita de viaje, pero hace bien a la salud y al bolsillo”, sumó.

“Tenía una moto pero la tuve que vender porque no podía pagar la nafta y ahora en breve tampoco voy a poder abonar el transporte porque el colectivo y el tren también están cada vez más caros”

Matías Usuario del Tren Roca

La situación también golpea a quienes viajan desde Ensenada haciala CABA todos los días. Oscar, pasajero habitual de la línea 129 aseguró que gasta cerca de 100.000 pesos mensuales solamente en transporte. “Es muchísimo. Para un sueldo promedio bajo, gastar eso para trasladarse al trabajo es mucho dinero”, sostuvo. Además cuestionó la calidad del servicio: “La frecuencia disminuyó muchísimo y sacaron varios servicios. Eso es lo que padecemos todos los días”.

En muchos casos, la ecuación económica obliga a resignar comodidad o tiempo. Valentino, usuario que viaja hasta Once explicó que el micro directo sigue siendo la opción “más conveniente” para llegar a su trabajo, aunque el valor del pasaje ya ronda los $5.000.

“Cargo alrededor de $30.000 por semana en la SUBE porque tengo que hacer combinación de micros y subtes para llegar a la facultad. No me gusta hacer la cuenta, pero muchas veces ni eso me alcanza”

Milagros Pasajera de la línea 129

“Cargo alrededor de $30.000 por semana porque tengo que hacer combinación de micros y subtes para llegar a la facultad. No me gusta hacer la cuenta, pero muchas veces ni eso me alcanza”, reconoció Milagros, pasajera del 129.

Así, mientras el esquema de aumentos continúa avanzando, entre los pasajeros crece una mezcla de cansancio y resignación. Aunque muchos cuestionan el deterioro del servicio y el impacto sobre salarios que no acompañan el ritmo de las subas, la mayoría trata de sostener el ritmo para ir a trabajar y estudiar.