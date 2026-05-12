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Incertidumbre para afiliados de la obra social IOSFA

Incertidumbre para afiliados de la obra social IOSFA
12 de Mayo de 2026 | 02:39
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La transición entre el antiguo Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) continúa generando incertidumbre y preocupación entre afiliados de todo el país. Mientras desde la entidad aseguran que atraviesan una etapa de “recomposición del funcionamiento”, usuarios denuncian que las prestaciones siguen sin cubrirse de manera efectiva y que muchos tratamientos dependen de que los pacientes puedan afrontar gastos millonarios de su bolsillo.

“Yo estoy postergando la operación de mi hija porque la obra social no está cubriendo nada”, contó a EL DIA Graciela Barros, pensionada y afiliada a la obra social. Su hija, que tiene discapacidad mental, necesita una intervención quirúrgica y estudios prequirúrgicos que, según explicó, debe pagar por adelantado. “Un análisis completo sale entre 100 y 120 mil pesos. Después te reintegran, pero dentro de seis meses. El problema es que primero tenés que tener la plata”, señaló.

La mujer aseguró que cada consulta con el cirujano cuesta 50 mil pesos y que debió iniciar un recurso de amparo para intentar garantizar la cobertura. “Vinieron médicos, un psiquiatra, una asistente social y una abogada a hacerme un socioambiental. ¿Te parece que tengo que pasar por todo eso teniendo una obra social que me descuentan todos los meses?”, cuestionó. Según relató, la situación afecta especialmente a jubilados, pensionados y familias de personal militar retirado. “La mayoría es gente grande, con problemas oncológicos, diabetes o enfermedades cardíacas”, afirmó. También sostuvo que muchos efectivos en actividad evitan hacer reclamos públicos por temor a sanciones.

En marzo pasado ya habían surgido denuncias similares en distintas provincias. Afiliados advertían entonces que debían pagar cirugías de hasta cuatro millones de pesos bajo el sistema de reintegro y esperar meses para recuperar solo una parte del dinero. Prestadores privados, en tanto, manifestaban preocupación por las deudas acumuladas por la obra social y en algunos casos suspendieron prestaciones programadas.

Qué dice la obra social

Desde OSFA reconocieron que todavía existe un “descalce” entre los costos mensuales y los ingresos disponibles para cubrir prestaciones médicas, medicamentos y reintegros. Un portavoz de la entidad explicó que, tras la regularización parcial de deudas por parte de las Fuerzas Armadas, comenzó un proceso de normalización que todavía “llevará tiempo”.

“La obra social se encuentra en una fase de recomposición del funcionamiento”, señalaron en diálogo con este medio. También indicaron que aún resta resolver deudas correspondientes a fuerzas de seguridad como Gendarmería y Prefectura, que representarían cerca del 60% del pasivo total.

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Según detallaron, actualmente se trabaja en dos ejes: el saneamiento financiero y la creación de “una OSFA más moderna, eficiente y con mejores prestaciones”. Entre las medidas en estudio aparece un nuevo Plan Integral de Prestaciones (PIP), orientado a redefinir qué cobertura puede garantizar la obra social de acuerdo con sus ingresos.

Mientras tanto, aseguran que el dinero que comenzó a ingresar tras la regularización parcial de fondos ya empezó a impactar en pagos a hospitales, clínicas y asociaciones médicas en distintos distritos del país. Sin embargo, reconocieron que el proceso “no es inmediato ni homogéneo” y que no existe una fecha estimada para alcanzar una estabilización definitiva.

Para los afiliados, sin embargo, la urgencia pasa por el presente. “Si tenemos una emergencia terminamos en un hospital público porque no podemos pagar una clínica”, lamentó Graciela. “Nos descuentan todos los meses y seguimos sin cobertura. Esto es un abandono total”.

 

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