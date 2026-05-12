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Policiales |DECLARAN OTROS TRES MÉDICOS

Se abre la novena jornada de debate por Maradona

Uno de los testigos es forense y participó de la operación de autopsia. Su aporte es clave. Expectativa por la postura de Luque

Se abre la novena jornada de debate por Maradona

Las hijas de Diego, Verónica Ojeda y abogados de la querella / Web

12 de Mayo de 2026 | 03:30
Edición impresa

Los médicos de la Clínica Ipensa y un facultativo que realizó la autopsia de Diego Armando Maradona declararán hoy en la novena audiencia del juicio por la muerte del astro argentino, mientras que el neurocirujano Leopoldo Luque volvería a comparecer para refutar los dichos de los peritos.

Fuentes del caso informaron que se trata del cardiólogo Oscar Alberto Franco; el clínico Marcos Manuel Correa; y el médico Mario Schiter, que conoció al exjugador en 1999 en el sanatorio Fleni.

En su anterior testimonio ante los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tomasso y Julieta Makintach (destituida por el documental Justicia Divina), Schiter remarcó que “no era infrecuente” que el paciente “venga a hacerse chequeos neurológicos”.

“En ese momento entablamos un vínculo muy cercano con él”, resaltó, mientras que recordó: “En enero del 2000 me enteré de su consumo problemático que derivó en su internación en el sanatorio Cantegril de Punta del Este. Cahe era su médico de cabecera”.

Además, lo calificó de paciente “sumamente crítico y complicado”, al tiempo que le pidió viajar a Cuba para rehabilitarse. Según citó, en 2004 se acercó por decisión propia a la clínica Suizo Argentina, donde estaba internado, para visitarlo.

Schiter sostuvo que, cuando asistió a la Clínica Olivos, propuso que Diego fuera trasladado a un centro de rehabilitación tras la operación por el hematoma subdural, aunque luego fue derivado a Tigre: “Entendí que Swiss Medical respaldó mi posición. Después les dije que estaba a disposición para lo que necesiten”.

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“Una internación domiciliaria es llevar el hospital a la casa. Me reuní con el director del sanatorio, pero no pude ver a Diego. Además, les propuse la opción de que haya acompañantes terapéuticos”, explicó.

En ese caso, destacó: “Pondría enfermeros las 24 horas, un médico, un cardiólogo. Que el paciente sea tratado bajo un abordaje multidisciplinario. Le habría hecho análisis de sangre, hubiera pedido un electrocardiógrafo, un saturómetro y un equipo de ventilación no invasiva”.

Por su parte, Leopoldo Luque podría comparecer una vez más tras pedirles la palabra a los magistrados.

 

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