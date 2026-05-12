Se abre la novena jornada de debate por Maradona

VIDEO.- “Tarifazo” para ir a CABA: aumenta el boleto del tren y de micros
VIDEO.- “Tarifazo” para ir a CABA: aumenta el boleto del tren y de micros
VIDEO. No para de subir y ahora la nafta súper llegó a $2.054
Un financista admitió gestiones para acceder al dólar en el cepo
Antes de la marcha, otro duro ajuste de Nación sobre las universidades
Un platense de 73 años hizo podio entre más de mil atletas, en un triatlón internacional
Tirante: se ilusiona e invita a soñar a lo grande con un juego de alto nivel
CONVOCATORIA | Reunión de matriculados con representantes a las asambleas del Consejo Profesional Ley 10.620
Macri pone límites pero no quiere romper con Milei, ni tampoco ser candidato
CONVOCATORIA | Reunión de afiliados con representantes a las Asambleas de la Caja De Seguridad Social Ley 12.724
De Vido volverá a cumplir prisión en su casa por “riesgos cardiovasculares”
VIDEO. Alejandro Montone: “Queremos solucionarle los problemas a los abogados”
VIDEO. Marcelo Szelagowski: “Hay que recuperar los valores de la abogacía”
Convocan desde la Ciudad a visibilizar la crisis en discapacidad
Inseguridad en La Loma: un drama que domina la agenda vecinal
Cruce por el pedido de mandar a juicio al autor de un embiste fatal
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Uno de los testigos es forense y participó de la operación de autopsia. Su aporte es clave. Expectativa por la postura de Luque
Los médicos de la Clínica Ipensa y un facultativo que realizó la autopsia de Diego Armando Maradona declararán hoy en la novena audiencia del juicio por la muerte del astro argentino, mientras que el neurocirujano Leopoldo Luque volvería a comparecer para refutar los dichos de los peritos.
Fuentes del caso informaron que se trata del cardiólogo Oscar Alberto Franco; el clínico Marcos Manuel Correa; y el médico Mario Schiter, que conoció al exjugador en 1999 en el sanatorio Fleni.
En su anterior testimonio ante los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tomasso y Julieta Makintach (destituida por el documental Justicia Divina), Schiter remarcó que “no era infrecuente” que el paciente “venga a hacerse chequeos neurológicos”.
“En ese momento entablamos un vínculo muy cercano con él”, resaltó, mientras que recordó: “En enero del 2000 me enteré de su consumo problemático que derivó en su internación en el sanatorio Cantegril de Punta del Este. Cahe era su médico de cabecera”.
Además, lo calificó de paciente “sumamente crítico y complicado”, al tiempo que le pidió viajar a Cuba para rehabilitarse. Según citó, en 2004 se acercó por decisión propia a la clínica Suizo Argentina, donde estaba internado, para visitarlo.
Schiter sostuvo que, cuando asistió a la Clínica Olivos, propuso que Diego fuera trasladado a un centro de rehabilitación tras la operación por el hematoma subdural, aunque luego fue derivado a Tigre: “Entendí que Swiss Medical respaldó mi posición. Después les dije que estaba a disposición para lo que necesiten”.
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. Dormir en el negocio, una moda que llegó a Tolosa
LE PUEDE INTERESAR
Prisión preventiva por un crimen en Los Hornos
“Una internación domiciliaria es llevar el hospital a la casa. Me reuní con el director del sanatorio, pero no pude ver a Diego. Además, les propuse la opción de que haya acompañantes terapéuticos”, explicó.
En ese caso, destacó: “Pondría enfermeros las 24 horas, un médico, un cardiólogo. Que el paciente sea tratado bajo un abordaje multidisciplinario. Le habría hecho análisis de sangre, hubiera pedido un electrocardiógrafo, un saturómetro y un equipo de ventilación no invasiva”.
Por su parte, Leopoldo Luque podría comparecer una vez más tras pedirles la palabra a los magistrados.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí