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CONVOCATORIA | Reunión de matriculados con representantes a las asambleas del Consejo Profesional Ley 10.620

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CONVOCATORIA | Reunión de matriculados con representantes a las asambleas del Consejo Profesional Ley 10.620
12 de Mayo de 2026 | 07:00

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POR UN DÍA: Citase a reunión de matriculados para el día 2 de junio del 2026, a las 18:00 horas que tendrá lugar en la sede de la Delegación La Plata, sita en calle 10 Nro. 720 de la localidad y partido de La Plata, provincia de Buenos Aires, para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 60º de la Ley 10.620.

El material que corresponde a los puntos a tratar del Orden del Día estará disponible en la página web institucional: www.cpba.com.ar.

La presente reunión se convoca a los efectos de que los Señores Representantes a las Asambleas obtengan el mandato que deberán sostener en las Asambleas Ordinaria y Extraordinaria convocadas por el Consejo Directivo de conformidad a lo que prescribe la Ley 10.620.

A continuación, se transcribe la Convocatoria a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria:

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES – LEY 10.620

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Convócase a los Señores Representantes a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, de conformidad a lo prescripto en la Ley 10.620, Título II, Capítulo 4), Art. 52 inc. a) y 53 al 62 que se celebrará el día 26 de junio de 2026 en Diagonal 74 N° 1463, La Plata, a las catorce (14) horas en primera convocatoria y pasada una (1) hora, en segunda convocatoria con quórum de 1/3 del total de representantes, a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.- Designación de autoridades de la Asamblea: Presidente, Secretario y dos Asambleístas para refrendar el Acta. 

2.- Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.

3.- Consideración de la Memoria Anual y Estados Contables al 31/12/2025.

4.- Consideración de la Memoria Anual del H. Tribunal de Ética al 31/12/2025.

5.- Fijación de pautas de carácter general para la confección del presupuesto anual de la Institución Ejercicio año 2027. Art. 55º inc. d) Ley 10.620.

6.- Consideración de la adopción de la Edición 2024 del Manual del Código Internacional de Ética para Contadores emitido por el IESBA.

7.- Fijación de asignaciones compensatorias, según lo prescripto en el art. 55º inc. e) de la Ley 10.620.

Nota: El tratamiento del punto 6 corresponde a la Asamblea Extraordinaria.

ACTA C.D. N° 948

La Plata, 13 de marzo de 2026.-

La Plata, 12 de mayo de 2026

DRA. ANA M. CAMILLETTI

DELEGADO SECRETARIO GENERAL

DRA. NOEMÍ E. SALTARELLI

DELEGADO PRESIDENTE

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