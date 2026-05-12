VIDEO.- “Tarifazo” para ir a CABA: aumenta el boleto del tren y de micros
VIDEO.- “Tarifazo” para ir a CABA: aumenta el boleto del tren y de micros
VIDEO. No para de subir y ahora la nafta súper llegó a $2.054
Un financista admitió gestiones para acceder al dólar en el cepo
Antes de la marcha, otro duro ajuste de Nación sobre las universidades
Un platense de 73 años hizo podio entre más de mil atletas, en un triatlón internacional
Tirante: se ilusiona e invita a soñar a lo grande con un juego de alto nivel
CONVOCATORIA | Reunión de matriculados con representantes a las asambleas del Consejo Profesional Ley 10.620
Macri pone límites pero no quiere romper con Milei, ni tampoco ser candidato
CONVOCATORIA | Reunión de afiliados con representantes a las Asambleas de la Caja De Seguridad Social Ley 12.724
De Vido volverá a cumplir prisión en su casa por “riesgos cardiovasculares”
VIDEO. Alejandro Montone: “Queremos solucionarle los problemas a los abogados”
VIDEO. Marcelo Szelagowski: “Hay que recuperar los valores de la abogacía”
Convocan desde la Ciudad a visibilizar la crisis en discapacidad
Inseguridad en La Loma: un drama que domina la agenda vecinal
Cruce por el pedido de mandar a juicio al autor de un embiste fatal
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
ESPACIO PATROCINADO
Escuchar esta nota
POR UN DÍA: Citase a reunión de matriculados para el día 2 de junio del 2026, a las 18:00 horas que tendrá lugar en la sede de la Delegación La Plata, sita en calle 10 Nro. 720 de la localidad y partido de La Plata, provincia de Buenos Aires, para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 60º de la Ley 10.620.
El material que corresponde a los puntos a tratar del Orden del Día estará disponible en la página web institucional: www.cpba.com.ar.
La presente reunión se convoca a los efectos de que los Señores Representantes a las Asambleas obtengan el mandato que deberán sostener en las Asambleas Ordinaria y Extraordinaria convocadas por el Consejo Directivo de conformidad a lo que prescribe la Ley 10.620.
A continuación, se transcribe la Convocatoria a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria:
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES – LEY 10.620
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Convócase a los Señores Representantes a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, de conformidad a lo prescripto en la Ley 10.620, Título II, Capítulo 4), Art. 52 inc. a) y 53 al 62 que se celebrará el día 26 de junio de 2026 en Diagonal 74 N° 1463, La Plata, a las catorce (14) horas en primera convocatoria y pasada una (1) hora, en segunda convocatoria con quórum de 1/3 del total de representantes, a los efectos de considerar el siguiente:
1.- Designación de autoridades de la Asamblea: Presidente, Secretario y dos Asambleístas para refrendar el Acta.
2.- Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
3.- Consideración de la Memoria Anual y Estados Contables al 31/12/2025.
4.- Consideración de la Memoria Anual del H. Tribunal de Ética al 31/12/2025.
5.- Fijación de pautas de carácter general para la confección del presupuesto anual de la Institución Ejercicio año 2027. Art. 55º inc. d) Ley 10.620.
6.- Consideración de la adopción de la Edición 2024 del Manual del Código Internacional de Ética para Contadores emitido por el IESBA.
7.- Fijación de asignaciones compensatorias, según lo prescripto en el art. 55º inc. e) de la Ley 10.620.
Nota: El tratamiento del punto 6 corresponde a la Asamblea Extraordinaria.
ACTA C.D. N° 948
La Plata, 13 de marzo de 2026.-
La Plata, 12 de mayo de 2026
DRA. ANA M. CAMILLETTI
DELEGADO SECRETARIO GENERAL
DRA. NOEMÍ E. SALTARELLI
DELEGADO PRESIDENTE
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?