Antes de la Marcha Federal, el Gobierno descalificó la movilización y volvió a recortar fondos

En la antesala de la cuarta Marcha Federal Universitaria prevista para hoy (ver aparte), el Gobierno de Javier Milei tomó una decisión administrativa que promete agudizar el conflicto con las casas de estudios: aplicó un ajuste presupuestario de casi 2,5 billones de pesos, que recae sobre varias áreas, pero con especial impacto en Educación, universidades y Salud. La medida, publicada con fecha de ayer en el Boletín Oficial, lleva las firmas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro de Economía, Luis Caputo.

La modificación, que equivale al 1,6% del Presupuesto, va en línea con la meta de superávit acordada con el FMI. En ese sentido, sobresale una baja de $1,47 billones en asistencias financieras vinculadas a subsidios y tarifas.

En términos educativos, la Decisión Administrativa 20/26 prevé un recorte total de 78.768.179.759 pesos en programas de la Secretaría de Educación.

En ese marco, las universidades nacionales quedaron alcanzadas con una poda de 5.303.000.000 pesos en transferencias de capital para obras e infraestructura del conocimiento en trece casas de estudio. Entre ellas, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que pica en punta entre las más afectadas con una reducción de 1.043.000.000 pesos, según se desprende de la planilla anexa a la que tuvo acceso EL DIA.

Le siguen la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda, que recibirán 700.000.000 pesos menos cada una; Río Cuarto, con una baja de 680.500.000 pesos; y Entre Ríos, a la que se le restarán 540.000.000.

“Provocativa”. De esa manera definían en ámbitos académicos a la medida concretada un día antes de la protesta en la que estudiantes, docentes y no docentes saldrán a las calles para reclamar por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

“En realidad, este recorte es el que ya vienen ejecutado desde el año pasado y es lo que motiva que mañana (por hoy) haya una Marcha Federal Universitaria que va a ser masiva y con mucho apoyo social”, advertían ayer fuentes del Rectorado.

Agregaban que en el plano local esto compromete “varias obras de infraestructura que estamos llevando adelante, sobre todo las más importantes como son el nuevo edificio de Periodismo; Agrarias; Trabajo Social, entre otras que están avanzadas y estamos viendo cómo las continuamos. Por eso esto es algo que nos pega bastante”.

Pero el impacto no es solo de carácter universitario, sino también escolar. El filo de la motosierra recae, por ejemplo, sobre el “Plan Nacional de Alfabetización”, que perderá 35.288.051.713 pesos. La reducción afecta principalmente las transferencias directas a las provincias para su implementación.

A su vez, la empresa estatal Educ.Ar S.A. cederá transferencias por un total consolidado de $48.000.000.000, tal como surge de la documentación oficial

En infraestructura escolar y equipamiento, el recorte alcanzará los $21.686.636.818, mientras que el programa de “Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas” sufrirá una reducción de $6.649.536.538, incluyendo una baja de más de $559 millones en becas estudiantiles.

Además, el Poder Ejecutivo elimina el “Fondo de Compensación Salarial Docente” por 8.929.835.294 pesos, mecanismo destinado a equiparar los salarios mínimos de docentes provinciales, lo que supone un nuevo foco de disputa con los maestros.