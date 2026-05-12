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Política y Economía |Repudio de los familiares de las víctimas de Once

De Vido volverá a cumplir prisión en su casa por “riesgos cardiovasculares”

De Vido volverá a cumplir prisión en su casa por “riesgos cardiovasculares”

Julio De Vido

12 de Mayo de 2026 | 02:39
Edición impresa

La Cámara de Casación decidió ayer darle el benefiico de la prisión domiciliaria al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, por lo que podrá salir de la cárcel de Ezeiza, en la que se encuentra cumpliendo su condena por la tragedia ferroviaria de Once.

El tribunal decidió otorgarle la prisión domiciliaria, luego de que el 1º de abril pasado el exfuncionario kirchnerista sufriera un infarto, motivo por el que se le colocó un stent. Con este cuadro clínico, los profesionales de la salud alertaron en sus informes sobre un “alto riesgo cardiovascular”.

El ex funcionario, de 76 años, está preso luego de haber recibido la condena por fraude al Estado, por la tragedia de Once, donde fue declarado culpable como partícipe necesario.

Al reciente infarto que sufrió, De Vido suma otras afecciones como diabetes insulinodependiente, fibrilación auricular persistente e hipertensión arterial.

En este contexto y luego de que el Tribunal Oral Federal le diera la espalda al pedido de prisión domiciliaria, los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci anularon el fallo y ahora sí, establecieron el cumpliendo la condena en su domicilio a De Vido.

A su vez, Casación le encomendó al juez de ejecución que mantenga un control periódico sobre De Vido.

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Duro comunicado

Como reacción a la resolución judicial, los familiares de las víctimas de la tragedia de Once repudiaron ayer la medida, al manifestar que “el responsable de 52 muertes de inocentes se va a su casa”.

A través de un comunicado que Paolo Menghini, padre de Lucas Menghini Rey, los seres queridos de los difuntos y los 700 heridos señalaron haber “recibido la cédula judicial en la que se nos notifica que le fue otorgada la prisión domiciliaria al corrupto condenado Julio De Vido”.

“En ella se da por certificado el hecho de que su salud se deterioró en el último tiempo, imposibilitando su tratamiento intramuros”.

En este sentido, sostienen que se agotaron todas las instancias “de la justicia para evitar que el recluso recibiera el beneficio”, mientras que las pericias indicadas por “los estamentos judiciales avalaron el dictamen: ‘En todo este tiempo hemos estado atentos a que ningún artilugio le sirva para estar entre rejas menos de lo que le corresponde”.

 

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