Dormir en el negocio, una moda que llegó a Tolosa

Los hechos delictivos en Tolosa se volvieron una moneda corriente y, a pesar de los reclamos vecinales, los delincuentes se pasean por sus calles con absoluta libertad y a cualquier hora del día.

Ayer, poco antes de las 13, un joven fue víctima de un brutal robo. Ocurrió en 119 entre 527 y 528, cuando un joven ciclista fue abordado por dos motochorros. El episodio, que fue registrado por una cámara instalada por los vecinos, volvió a poner en cuestión el drama de la inseguridad en la zona.

La indignante escena, que duró apenas unos segundos, concluyó con los delincuentes huyendo a bordo de la moto y con el rodado de la víctima a la carga.

En la tarde del viernes, apenas a tres cuadras de este caso, un hombre terminó herido de bala, golpeado y con mordeduras de perros tras una violenta pelea dentro de una barbería.

El caso se suma a la creciente seguidilla de robos, ataques y hechos delictivos, que mantienen en alerta a vecinos y comerciantes de esa localidad platense.

Desde la Asamblea Barrial señalaron que la problemática llegó a un punto tan crítico, que “los comerciantes se están tomando el trabajo de dormir montando guardias en sus negocios para evitar los robos ante la falta de presencia policial”.

En el comunicado también remarcaron el fuerte impacto que la inseguridad está teniendo en la vida cotidiana de los vecinos. “No aguantamos más este terrible tsunami de robos a toda hora en todo Tolosa. No se puede vivir así”.