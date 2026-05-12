Dormir en el negocio, una moda que llegó a Tolosa

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Los hechos delictivos en Tolosa se volvieron una moneda corriente y, a pesar de los reclamos vecinales, los delincuentes se pasean por sus calles con absoluta libertad y a cualquier hora del día.
Ayer, poco antes de las 13, un joven fue víctima de un brutal robo. Ocurrió en 119 entre 527 y 528, cuando un joven ciclista fue abordado por dos motochorros. El episodio, que fue registrado por una cámara instalada por los vecinos, volvió a poner en cuestión el drama de la inseguridad en la zona.
La indignante escena, que duró apenas unos segundos, concluyó con los delincuentes huyendo a bordo de la moto y con el rodado de la víctima a la carga.
En la tarde del viernes, apenas a tres cuadras de este caso, un hombre terminó herido de bala, golpeado y con mordeduras de perros tras una violenta pelea dentro de una barbería.
El caso se suma a la creciente seguidilla de robos, ataques y hechos delictivos, que mantienen en alerta a vecinos y comerciantes de esa localidad platense.
Desde la Asamblea Barrial señalaron que la problemática llegó a un punto tan crítico, que “los comerciantes se están tomando el trabajo de dormir montando guardias en sus negocios para evitar los robos ante la falta de presencia policial”.
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En el comunicado también remarcaron el fuerte impacto que la inseguridad está teniendo en la vida cotidiana de los vecinos. “No aguantamos más este terrible tsunami de robos a toda hora en todo Tolosa. No se puede vivir así”.
En medio de la escalada de robos, un ciclista fue la nueva víctima / Web
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