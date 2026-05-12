AFA: se define dónde se llevará la causa de la mansión

La Cámara Federal de Casación Penal realizó ayer una audiencia para definir si la causa sobre la lujosa mansión de Pilar vinculada a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) continúa en la Justicia federal de Campana o si vuelve al fuero Penal Económico porteño.

De esta manera, una vez finalizada la audiencia, entrará en vigencia un plazo de cinco días hábiles para que los jueces emitan una resolución sobre el conflicto de competencia.

Actualmente, el expediente se encuentra en el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, tras una resolución de la Cámara Federal de San Martín, pero el fiscal general Carlos Cearras pidió que vuelva al juzgado en lo Penal Económico de Marcelo Aguinsky, donde se inició originalmente.

En ese marco, el fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, ratificó que la causa por la lujosa mansión de Pilar vinculada a dirigentes de la AFA debe volver al juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas, donde empezó a investigarse, y en segundo término al penal y económico, encabezado por Marcelo Aguinsky. De esta manera, en cinco días se conocerá dónde se investigará la causa sobre la lujosa mansión, en paralelo con las otras denuncias.