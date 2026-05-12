Convocan desde la Ciudad a visibilizar la crisis en discapacidad

Familias de personas con discapacidad y profesionales que trabajan en el sector advierten desde hace tiempo sobre la crisis que atraviesan las instituciones. En los últimos meses se multiplicaron las marchas y reclamos, pero esta semana habrá una manifestación muy particular: una renovación de los votos bautismales frente a la Casa Rosada.

La iniciativa fue impulsada por el Instituto Platense de Asistencia para Ciegos y Disminuidos Visuales (Ipac), un centro de día de la Ciudad que, junto al padre Carlos Gómez, de la parroquia Stella Maris de Ensenada, realizará la ceremonia religiosa el próximo viernes 15 de mayo a las 19 en Balcarce 50.

“Estamos atravesando una gran crisis que ya veíamos perfilarse desde hace bastante tiempo”, expresó Mariana Cappelli, directora de Ipac, quien además extendió la invitación a toda la comunidad. Quienes deseen acompañar la actividad partirán a las 16.45 desde la estación de trenes de La Plata.

“La idea surge porque estamos viviendo momentos de mucha vulnerabilidad en todos los ámbitos: salud, educación, lo social, lo universitario. Hay una vulneración de derechos muy grande”, señaló Cappelli. Y agregó: “También sentimos que hay una cuestión espiritual o energética que no se está manifestando. Hay apatía, miedo y negación de valores humanos fundamentales como el amor, la solidaridad, la cooperación, la empatía y la comprensión”.

En esa línea, explicó el sentido simbólico de la convocatoria: “Por eso decidimos hacerlo el 15, día de San Juan Bautista. En un bautismo, los padrinos se comprometen a cuidar al niño y a rechazar todo lo malo y oscuro. Frente a esta situación y a tanta desesperanza, creemos que es un buen momento para renovar ese compromiso y hacerlo de manera compartida, acompañados por la comunidad”.

“Con el agua hasta la nariz”

La situación del centro de día preocupa al personal y a los pacientes. “Nosotros somos una ONG. Sostenemos esto porque es nuestra misión, si bien lo económico es fundamental, podemos atravesar algunas cuestiones porque la misma misión de la ONG nos impulsa a hacerlo, pero ya se fue todo. No tenemos manera de sostenerlo”, admitió Cappelli.

“Hace tiempo que venimos con un déficit importante por los aumentos insuficientes de IOMA. Hemos encontrado buena voluntad en algunos funcionarios para intentar paliar esta situación, pero hoy lo económico es insostenible”, sostuvo y con crudeza describió: “Estamos sosteniendo todo con el agua hasta la nariz y sin hacer olas. Es una situación muy compleja”.

Ahora, las esperanzas están puestas en un incremento que llegaría en el corto plazo. Sin embargo, para acceder deben adecuarse a nuevas exigencias administrativas. “Estamos reuniendo toda la documentación que pide la resolución, pero eso también implica tiempo y esfuerzo. Vemos voluntad de parte de la obra social, pero todo demanda recursos”, explicó la directora y recordó la invitación a la manifestación religiosa del viernes.