Prisión preventiva por un crimen en Los Hornos

Luis Alberto Cubilla fue asesinado de una puñalada en una axila / Web

La Justicia de La Plata convirtió en prisión preventiva la detención de Pablo Alexis Ayala, acusado por el homicidio de Luis Alberto Cubilla, ocurrido durante la madrugada del 1° de mayo en la zona de 72 bis entre 142 y 143.

La medida fue dispuesta por el juez Federico Guillermo Atencio tras un pedido formulado por el fiscal Martín Almirón, titular de la UFIJ N°8, quien además solicitó la elevación a juicio de la causa.

Según surge de la resolución judicial, el hecho ocurrió en el marco de una reunión donde se encontraban varias personas compartiendo durante la madrugada. En ese contexto se produjo un altercado entre Ayala y la víctima, Luis Alberto Cubilla.

De acuerdo a la reconstrucción provisoria de la causa, en medio de la pelea el acusado habría atacado a Cubilla con un cuchillo, asestándole una puñalada en la zona de la axila izquierda.

La herida resultó letal y provocó el fallecimiento del joven.

Para el magistrado, existen suficientes elementos de convicción para sostener, en esta etapa de la investigación, tanto la materialidad del hecho como la probable autoría de Ayala.

Entre las pruebas valoradas aparecen varios testimonios, que describieron las circunstancias previas al ataque y señalaron directamente al acusado.

A eso se suman el acta de procedimiento, la inspección ocular, el croquis ilustrativo de la escena y los informes forenses de la morgue y de la autopsia.

Otro elemento que pesó en la resolución judicial fue que Ayala fue capturado poco después del hecho luego de haber sido perseguido por vecinos de la zona, quienes lograron reducirlo hasta la llegada de la Policía.

Además, según consta en el expediente, durante el procedimiento el imputado habría realizado un reconocimiento espontáneo de su participación en el ataque.

El magistrado consideró acreditados los riesgos procesales necesarios para mantener el encarcelamiento preventivo del acusado, especialmente por la gravedad del delito y la expectativa de pena en caso de condena.

En paralelo, el juez dio traslado a la defensa particular de Ayala respecto del pedido de elevación a juicio formulado por la fiscalía.

La causa está caratulada como “homicidio” y podría llegar próximamente a la instancia de juicio oral.