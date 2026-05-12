Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Busca cerrar grietas ante la reforma electoral

Se reúne la mesa política en la Rosada

Se reúne la mesa política en la Rosada
12 de Mayo de 2026 | 02:32
Edición impresa

A partir de las 14, la mesa política del Gobierno tratará de delinear su estrategia parlamentaria para avanzar en la reforma electoral y parte de la agenda parlamentaria. Pero, antes, intentará cerrar grietas internas en torno a cómo debe discutirse el proyecto mientras los efectos del caso Manuel Adorni siguen repercutiendo en los ánimos de los miembros del oficialismo.

Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia, ya expresó que el proyecto que, entre otros artículos consagra la eliminación de las primarias, debe ser sancionado tal cual fue elaborado por La Libertad Avanza. Mientras que aliados al espacio violeta en la Cámara alta creen que el apartado Ficha Limpia debe tratarse por separado.

Fuentes parlamentarias señalan que esta idea partió de Patricia Bullrich, integrante de la mesa política y jefa del bloque de LLA en el Senado. La legisladora ya generó ruido en las filas oficiales al pedir que Adorni, debía presentar su declaración jurada para evitar que su situación judicial siga afectando a la administración Milei.

Lo que llevó al Presidente y al ministro coordinador a actuar en consecuencia, señalando que habrá presentación de la declaración jurada.

En el caso del proyecto de ley, hay muchos en la fuerza violeta que, tal como supo Agencia NA, coinciden en que la iniciativa que cambia las reglas electorales debe tener un desglose. Básicamente, porque hoy los votos “no están” para que sea aprobada tal como la envío el Poder Ejecutivo. Pero no lo expresan en voz alta como suele hacer la ex ministra de Seguridad o como deja trascender. Cerca de la hermana del Presidente insisten en que no habrá ningún tipo de modificación y avanzarán sin modificar ni una coma.

Además de esa normativa, la gestión libertaria intenta retomar el curso en una semana legislativa que incluye el debate sobre la Ley Hojarasca y la reducción de subsidios en zonas frías. Temas sensibles que requieren de una estrategia de seducción para los aliados que será definida a partir de esta nueva reunión de la mesa política del Gobierno.

LE PUEDE INTERESAR

Antes de la marcha, otro duro ajuste de Nación sobre las universidades

LE PUEDE INTERESAR

Con una vigilia en el Rectorado, la UNLP se prepara para la cuarta Marcha Federal

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Un ciclón extratropical provocó destrozos en la costa bonaerense: olas de hasta 7 metros y un balneario "tapado" de espuma

VIDEO. Insultos, empujones y trompadas entre alumnos militantes en la Facultad de Psicología de la UNLP

El "fin" de la Zona Fría afectaría a casi 100 municipios bonaerenses: qué pasará con la tarifa de gas en La Plata

VIDEO.- Choque y milagro en La Plata: auto se incrustó en una farmacia y una pareja se salvó por centímetros

Otra muerte por accidente de tránsito en La Plata: falleció una ciclista que estaba en coma inducido

Estudiantes: el once de gala de Medina para recibir a la Academia

Gimnasia vs Vélez | Guillermo y el Pata, amigos son los amigos
+ Leidas

Antes de la marcha, otro duro ajuste de Nación sobre las universidades

Los números de la suerte del martes 12 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco

Con sorpresas, Scaloni dio a conocer la prelista

Germán Conti, el dueño de la defensa tripera

Un puma suelto pone en alerta a vecinos

Guido Carrillo: “Es parte del fútbol, hay que seguir trabajando”

El contrato de Chelo Torres y una alerta

Hasta 20 años de demoras para notificar fallos contra veterinarios
Últimas noticias de Política y Economía

Riesgo país: quedó por debajo de los 500 puntos básicos

Un financista admitió gestiones para acceder al dólar en el cepo

Macri pone límites pero no quiere romper con Milei, ni tampoco ser candidato

Impulsan cambios en los plazos electorales
Espectáculos
“Contemplaciones”: un platense entre jirafas y rinocerontes blancos
Con mucha presencia española, el festival de Cannes levanta el telón
La China fitness y hot: el “trofeo” de Mauro Icardi
“El Diablo viste a la moda 2” sigue taconeando
Pampita repitió el ritual: tras la separación, fotos en bikini
Información General
Anticonceptivos: llega una nueva píldora de hasta “cinco días después”
Un puma suelto pone en alerta a vecinos
Logran crear en Argentina un cerdo para xenotrasplante
Escándalo en el aire: quiénes son los pasajeros demorados por intentar tener sexo en un vuelo a Rosario
Envíos a domicilio: crecen los pedidos pero cada vez alcanza para comprar menos
Deportes
Germán Conti, el dueño de la defensa tripera
Al Monumental con el Heredero y sin Martínez
Pereyra alcanzó un récord en el Siglo XXI
El contrato de Chelo Torres y una alerta
La Reserva recibe a Banfield en Estancia Chica
Policiales
Inseguridad en La Loma: un drama que domina la agenda vecinal
Cruce por el pedido de mandar a juicio al autor de un embiste fatal
Se abre la novena jornada de debate por Maradona
VIDEO. Dormir en el negocio, una moda que llegó a Tolosa
Prisión preventiva por un crimen en Los Hornos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla