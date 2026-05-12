Se reúne la mesa política en la Rosada

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A partir de las 14, la mesa política del Gobierno tratará de delinear su estrategia parlamentaria para avanzar en la reforma electoral y parte de la agenda parlamentaria. Pero, antes, intentará cerrar grietas internas en torno a cómo debe discutirse el proyecto mientras los efectos del caso Manuel Adorni siguen repercutiendo en los ánimos de los miembros del oficialismo.
Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia, ya expresó que el proyecto que, entre otros artículos consagra la eliminación de las primarias, debe ser sancionado tal cual fue elaborado por La Libertad Avanza. Mientras que aliados al espacio violeta en la Cámara alta creen que el apartado Ficha Limpia debe tratarse por separado.
Fuentes parlamentarias señalan que esta idea partió de Patricia Bullrich, integrante de la mesa política y jefa del bloque de LLA en el Senado. La legisladora ya generó ruido en las filas oficiales al pedir que Adorni, debía presentar su declaración jurada para evitar que su situación judicial siga afectando a la administración Milei.
Lo que llevó al Presidente y al ministro coordinador a actuar en consecuencia, señalando que habrá presentación de la declaración jurada.
En el caso del proyecto de ley, hay muchos en la fuerza violeta que, tal como supo Agencia NA, coinciden en que la iniciativa que cambia las reglas electorales debe tener un desglose. Básicamente, porque hoy los votos “no están” para que sea aprobada tal como la envío el Poder Ejecutivo. Pero no lo expresan en voz alta como suele hacer la ex ministra de Seguridad o como deja trascender. Cerca de la hermana del Presidente insisten en que no habrá ningún tipo de modificación y avanzarán sin modificar ni una coma.
Además de esa normativa, la gestión libertaria intenta retomar el curso en una semana legislativa que incluye el debate sobre la Ley Hojarasca y la reducción de subsidios en zonas frías. Temas sensibles que requieren de una estrategia de seducción para los aliados que será definida a partir de esta nueva reunión de la mesa política del Gobierno.
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