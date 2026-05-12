Un financista admitió gestiones para acceder al dólar en el cepo

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Martín Migueles reconoció que ofició de intermediario para conseguir permisos de importación, pero negó el pago de coimas
El financista Martín Migueles, exsocio de Elías Piccirillo, investigado por supuestos negocios con el dólar blue durante el gobierno de Alberto Fernández, se presentó ayer en los tribunales de Comodoro Py para dar su primera versión ante el fiscal federal Franco Picardi, en el marco de la causa que busca esclarecer el presunto pago de sobornos para destrabar permisos de importación.
En un escrito de 14 páginas, Migueles, que se hizo conocido por ser pareja de Wanda Nara, negó haber operado en el mercado paralelo de cambios, como así también haber pagado coima a funcionarios públicos. Pero admitió su participación como parte de una “intermediación comercial”.
En su defensa, argumentó que “las situaciones de intermediación son habituales: alguien quiere comprar un vehículo, lo contacto con un vendedor y me llevo un porcentaje”, sostuvo.
Sin embargo, el peritaje sobre su teléfono celular aportó chats y audios de 2023 que describen un aparente entramado de comisiones ilegales. El expediente revela que quienes participaban en el esquema percibían entre un 10% y un 15% del valor de las importaciones, en dólares al tipo de cambio oficial o blue.
Migueles admitió que un conocido, Ariel Saponara, le pidió ayuda para gestionar la importación de maquinarias, pero aseguró que su rol se limitó a contactarlo con una persona apodada “Pipo” —identificada como Héctor Caputto— sin haber tenido trato directo con ningún funcionario público.
En los chats también aparecen referencias a “Pato” y “La Señora”, presuntas funcionarias cuya identidad la Justicia intenta establecer.
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Sobre los videos que lo muestran rodeado de relojes de lujo y autos de alta gama, negó ser propietario de esos bienes y aclaró que la casa en Nordelta que se le atribuye la ocupaba en virtud de un acuerdo de honorarios con su socio Elías Piccirillo.
Respecto a la casa de cambios ARG Exchange, reconoció haber sido presidente, pero sostuvo que operaba dentro de la legalidad. Según el expediente, la firma habría movido unos 250 millones de dólares junto a otras agencias bajo análisis judicial.
“Adriel La Plata”: el rastro platense en el celular de MiguelesUno de los hallazgos más llamativos del peritaje fue la aparición de un contacto agendado con ese alias. La investigación sostiene que se trataría de Adriel Dono Miniot, residente en Gonnet, con quien Migueles habría mantenido intercambios vinculados a la obtención de aprobaciones SIRA, con una comisión que rondaría el 12% calculada sobre el tipo de cambio paralelo.En un audio del 17 de marzo de 2023, se escucha a Migueles ofrecer gestionar permisos: “Si tienes una empresa grande, yo consigo también que te den la SIRA rápido y podés llevar guita para allá”. Quien sería Dono Miniot respondió con una constancia de AFIP de la firma Fizika, aunque el fiscal Picardi aclaró que de esa conversación no surge la concreción de ningún pago concreto. En otro tramo figura la expresión “billete cara grande”, referencia a dólares de alta denominación.La causa ya suma más de 50 personas y empresas investigadas por maniobras entre 2020 y 2023. Entre los nombres que fueron apareciendo figura Germán Cervantes, exsubsecretario de Política y Gestión Comercial, a quien la investigación le adjudica un rol clave en el esquema de importaciones, y Daniel Chiliutti, funcionario de la Municipalidad de Tigre. El circuito habría movilizado al menos 900 millones de dólares.
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