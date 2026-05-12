CONVOCATORIA | Reunión de afiliados con representantes a las Asambleas de la Caja De Seguridad Social Ley 12.724

POR UN DÍA: Citase a reunión de afiliados para el día 2 de junio del 2026, a las 19:00 horas que tendrá lugar en la sede de la Delegación La Plata, sita en calle 10 Nro. 720 de la localidad y partido de La Plata, provincia de Buenos Aires, para dar cumplimiento a lo establecido en los Artículos 7º y 10º de la Ley 12.724.

El material que corresponde a los puntos 3, 4, 5, 7 y 10 a tratar del Orden del Día estará disponible en la página web institucional: www.cpba.com.ar, y los restantes en el domicilio de la Delegación.

Esta reunión se realiza a los efectos de que los Señores Representantes a la Asamblea de la Caja de Seguridad Social, obtengan el mandato que deberán sostener en las Asambleas Ordinaria y Extraordinaria convocadas por el Consejo Directivo, de conformidad a lo que prescribe la Ley 12.724.

A continuación, se transcribe la Convocatoria a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria:

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

El Consejo Directivo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, en virtud de la facultad conferida por el artículo 14° inc. c) de la ley 12724, ha resuelto convocar a Asambleas Ordinaria y Extraordinaria de Representantes de la Caja de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires para el día 26 de junio de 2026 a las ocho (8) horas en primera convocatoria y pasada una (1) hora, en segunda convocatoria con quórum de 1/3 del total de representantes, de conformidad a lo estipulado en el artículo 10° de la mencionada ley, a celebrarse en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires sito en Diagonal 74 n° 1463 de la ciudad de La Plata, a fin de tratar el siguiente:

O R D E N D E L D Í A

1. Designación de autoridades de la Asamblea.

2. Designación de dos (2) representantes para firmar el acta de Asamblea.

3. Informe de la Comisión Fiscalizadora.

4. Consideración de la Memoria y Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025.

5. Consideración del presupuesto de gastos ejecutado en el año 2025. Reformulación del presupuesto del año 2026 y proyecto de presupuesto para el año 2027.

6. Consideración aplicación de la recaudación del 5% de la Ley 13948.

7. Informe del Estudio Técnico-Actuarial.

8. Establecer el valor del caduceo y las pautas para su ajuste.

9. Designación de los profesionales de la Zona I, un titular, un suplente primero y un suplente segundo que completarán la terna que auditará los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2026 y 2027.

10. Consideración del Plan de Inversiones julio 2026 a junio 2027.

11. Pautas para la fijación del Cargo por Administración del Sistema establecido en el Régimen Especial de Capitalización para el año 2027.

12. Fijación de las retribuciones establecidas en el artículo 9º inciso c) de la ley 12724.

Nota: El tratamiento del punto 6 corresponde a la Asamblea Extraordinaria.

ACTA C.D. N° 948.-

La Plata, 13 de marzo de 2026.-

La Plata, 12 de mayo de 2026

DR. FRANCISCO T. VERDUGO

DELEGADO SECRETARIO DE SEGURIDAD SOCIAL

DRA. NOEMI E. SALTARELLI

DELEGADO PRESIDENTE