VIDEO.- “Tarifazo” para ir a CABA: aumenta el boleto del tren y de micros
VIDEO.- “Tarifazo” para ir a CABA: aumenta el boleto del tren y de micros
VIDEO. No para de subir y ahora la nafta súper llegó a $2.054
Un financista admitió gestiones para acceder al dólar en el cepo
Antes de la marcha, otro duro ajuste de Nación sobre las universidades
Un platense de 73 años hizo podio entre más de mil atletas, en un triatlón internacional
Tirante: se ilusiona e invita a soñar a lo grande con un juego de alto nivel
CONVOCATORIA | Reunión de matriculados con representantes a las asambleas del Consejo Profesional Ley 10.620
Macri pone límites pero no quiere romper con Milei, ni tampoco ser candidato
CONVOCATORIA | Reunión de afiliados con representantes a las Asambleas de la Caja De Seguridad Social Ley 12.724
De Vido volverá a cumplir prisión en su casa por “riesgos cardiovasculares”
VIDEO. Alejandro Montone: “Queremos solucionarle los problemas a los abogados”
VIDEO. Marcelo Szelagowski: “Hay que recuperar los valores de la abogacía”
Convocan desde la Ciudad a visibilizar la crisis en discapacidad
Inseguridad en La Loma: un drama que domina la agenda vecinal
Cruce por el pedido de mandar a juicio al autor de un embiste fatal
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La defensa del acusado se opone a la medida, pidió el sobreseimiento por los delitos enrostrados y va por un cambio de calificación
La causa por la muerte de Eugenia Cynthia Carril, la joven de 18 años atropellada en febrero pasado en la zona de las calles 3 y 96, está en tránsito hacia la instancia de debate oral, aunque la defensa del automovilista acusado y detenido por el hecho presentó un recurso para impedirlo.
El fiscal Fernando Padovan, titular de la UFIJ N° 12, fue quien solicitó formalmente la elevación a juicio de la investigación para Julio Cornelio Guerra Torres, el pintor imputado como autor del embiste fatal y un escape posterior sin auxiliar a la víctima.
La presentación judicial sostiene que existen “elementos suficientes” para llevar el caso a debate oral bajo las figuras de “abandono de persona seguida de muerte” en concurso ideal con “homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo con motor y por darse a la fuga o no intentar socorrer a la víctima”.
Según reconstruyó la fiscalía, todo ocurrió el 13 de febrero alrededor de las 22.30. Eugenia Carril regresaba a su casa luego de asistir al curso de ingreso de la carrera de abogacía y caminaba por calle 96, a la altura de la banquina derecha, tras haberse bajado de un colectivo de la línea Este en 7 y 96.
En ese momento, un Chevrolet Meriva negro conducido por Guerra Torres circulaba por la misma arteria y sentido. De acuerdo con la acusación, al llegar a la zona de 96 y 3 el conductor perdió el control del vehículo “por su temeridad y falta de cuidado”, embistiendo a la joven desde atrás.
La requisitoria fiscal remarca que, tras el impacto, el automovilista se dio a la fuga “raudamente”, sin detenerse a asistir a la víctima ni convocar a emergencias.
LE PUEDE INTERESAR
Se abre la novena jornada de debate por Maradona
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. Dormir en el negocio, una moda que llegó a Tolosa
“El sindicado luego de lo descripto se dio a la fuga procurando su impunidad y sin prestar socorro ni auxilio a la víctima”, sostuvo Padovan en el escrito judicial.
Como consecuencia de las gravísimas lesiones sufridas, Eugenia murió en el lugar.
Sin embargo, la defensa de Guerra Torres rechazó duramente la acusación fiscal y presentó una extensa oposición al pedido de elevación a juicio.
La abogada Solange Alonso Barnetche solicitó la nulidad de la requisitoria, cuestionó la fundamentación del fiscal y pidió el sobreseimiento respecto de los delitos de abandono de persona seguida de muerte y homicidio culposo agravado.
Subsidiariamente, requirió que el caso sea recalificado únicamente como homicidio culposo simple, previsto en el artículo 84 bis primer párrafo del Código Penal, una figura considerablemente menos grave.
La defensa argumentó que la acusación presenta “serias inconsistencias” y cuestionó tanto la reconstrucción de los hechos como la calificación legal elegida por la fiscalía.
Uno de los planteos centrales apunta a que el Ministerio Público no habría acreditado el nexo causal entre la fuga y la muerte de Eugenia. Según la defensa, las lesiones fatales se produjeron de manera inmediata como consecuencia del impacto y no por una eventual ausencia de auxilio posterior.
En ese sentido, la abogada sostuvo que la figura agravada del homicidio culposo solo puede aplicarse si se demuestra que la víctima murió como consecuencia de la falta de asistencia o de la huida del conductor.
También cuestionó la imputación por abandono de persona seguida de muerte, al entender que no existen elementos que permitan sostener que Guerra Torres colocó deliberadamente a la víctima en una situación de desamparo que haya derivado en el fallecimiento.
Para la defensa, el requerimiento de elevación a juicio carece de una “relación clara, precisa y circunstanciada” de los hechos, lo que -según su postura- afectaría el derecho de defensa del imputado.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí