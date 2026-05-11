Ataque a machetazos en el microcentro platense

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Pasó en 48 entre 8 y 9. No están claras las causas del incidente. Hay dos jóvenes detenidos, uno de ellos menor de edad
Un grave episodio de violencia ocurrió en la jornada de ayer en la calle 48 entre 8 y 9, pleno microcentro de la Ciudad, cuando dos jóvenes fueron aprehendidos acusados de atacar a un hombre con armas blancas durante una confrontación callejera. Las causas del incidente aún son materia de análisis.
Según informaron fuentes del caso, personal del Comando de Patrulla acudió al lugar tras un alerta radial y encontró a un hombre de 28 años con una herida cortante en la cabeza. La víctima relató que circulaba junto a un amigo en un Volkswagen Gol gris cuando uno de los agresores golpeó la luneta del vehículo. Al descender del auto para reclamar lo ocurrido, fue atacado con un machete.
En el lugar fue aprehendido un joven de 18 años señalado como el agresor principal, mientras que un testigo permitió identificar a un segundo involucrado, un menor de 17, quien portaba un cuchillo.
La Policía secuestró entonces un machete de unos 50 centímetros y un cuchillo de cocina, además del automóvil involucrado para la realización de pericias.
Minutos más tarde se presentó de manera espontánea el acompañante de la víctima para declarar y aportar el vehículo utilizado al momento del ataque. Ambos sospechosos fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la Justicia.
Para dimensionar la gravedad de lo sucedido, la causa fue caratulada como “tentativa de homicidio agravado” con intervención de la UFI N° 3 y el Juzgado de Garantías del Joven N° 1.
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El episodio, que no se sabe si surgió por un intento de robo o una muestra más de anomia urbana, volvió a encender las alarmas por el creciente nivel de violencia que se registra en distintos puntos de La Plata, incluso en zonas céntricas y de alta circulación.
Vecinos y comerciantes vienen advirtiendo desde hace tiempo sobre peleas callejeras, robos y agresiones cada vez más frecuentes, muchas de ellas protagonizadas por jóvenes armados con cuchillos, machetes u otros elementos contundentes o afectados por el consumo de sustancias estupefacientes, psicoactivas o de alcohol.
La situación genera una fuerte preocupación debido a la naturalización de hechos salvajes, que antes resultaban excepcionales. En este caso, el conflicto escaló en segundos y terminó con una persona que requirió de asistencia médica.
Fuentes vinculadas a la seguridad reconocen que existe preocupación por la agresividad con la que se desarrollan muchos de estos acontecimientos y por la participación de menores de edad.
Mientras avanza la investigación judicial para determinar con precisión cómo se inició la confrontación y el grado de responsabilidad de cada involucrado, vecinos de la zona reclamaron seguridad.
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