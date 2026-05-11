Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

La Provincia denuncia un nuevo recorte en fondos de salud desde Nación

La Provincia denuncia un nuevo recorte en fondos de salud desde Nación
11 de Mayo de 2026 | 18:24

Escuchar esta nota

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires denunció este lunes un nuevo recorte de Nación en el presupuesto de salud. Se trata de partidas destinadas al fortalecimiento de los sistemas provinciales, medicamentos, el Incucai y la obtención de vacunas, entre otros sectores.

En medio de un crecimiento de la demanda en hospitales públicos (un 12% desde que asumió Javier Milei) y un 90% de ocupación en los nosocomios bonaerenses, desde la administración de Axel Kicillof volvieron a remarcar las consecuencias del recorte y resaltaron la necesidad de tener un Estado presente.

Así lo hizo saber el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, quien destacó que en plena suba de enfermedades respiratorias, caída de coberturas de vacunación y crisis en el acceso a medicamentos, el Gobierno de Milei decidió “volver a recortar el presupuesto sanitario”.

“Recortan $25.000 millones destinados al fortalecimiento de los sistemas provinciales, $20.000 millones en medicamentos, insumos y tecnología médica, fondos para vacunas, VIH, tuberculosis, hepatitis, salud sexual y hasta recursos del Incucai”, señaló el funcionario a través de la red social X.

Lo hizo a partir de una publicación del diputado nacional Pablo Yedlin, quien destacó recortes por 5.000 millones en fortalecimiento a los sistemas provinciales de salud y otros 500 millones de vacunas. “Hoy en el anexo 1 de la decisión administrativa 20/26, Manuel Adorni y Luis Caputo deciden que el ‘magro’ presupuesto que consiguieron votar en ambas cámaras del Congreso, eran "demasiados recursos", por lo que en mitad de una crisis sanitaria descomunal, le quitan al Ministerio de Salud de la Nación de Mario Lugones $63.000.000.000 (es decir 63 mil millones de pesos)”, escribió Ydlin.

En este contexto, Kreplak cargó, como hace una semana atrás, contra la Rosada por el recorte al presupuesto sanitario. “Después se preguntan por qué faltan vacunas, por qué se saturan las guardias o por qué reaparecen enfermedades que estaban controladas. Cuando el Estado se retira del cuidado, las consecuencias las paga la gente”, cerró.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Un ciclón extratropical provocó destrozos en la costa bonaerense: olas de hasta 7 metros y un balneario "tapado" de espuma

VIDEO. Insultos, empujones y trompadas entre alumnos militantes en la Facultad de Psicología de la UNLP

El "fin" de la Zona Fría afectaría a casi 100 municipios bonaerenses: qué pasará con la tarifa de gas en La Plata

VIDEO.- Choque y milagro en La Plata: auto se incrustó en una farmacia y una pareja se salvó por centímetros

Otra muerte por accidente de tránsito en La Plata: falleció una ciclista que estaba en coma inducido

Estudiantes: el once de gala de Medina para recibir a la Academia

Gimnasia vs Vélez | Guillermo y el Pata, amigos son los amigos
+ Leidas

"Adriel La Plata": quién sería el platense que aparece en el celular de uno de los acusados por coimas en el cepo

Scaloni dio la prelista oficial para el Mundial, con tres ex Estudiantes y varias sorpresas

Con el Lobo como protagonista, así quedaron los cruces de cuartos de final del Torneo Apertura: días y horarios

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs. Vélez

"Nunca me hicieron una pregunta de tan mal gusto": el picante cruce de Guillermo con un periodista partidario de Vélez

VIDEO. ¡Aguante, Gimnasia! El Lobo le ganó a Vélez y está en Cuartos de Final

Una pareja fue detenida por tener sexo en un vuelo

Santiago Sosa, la historia no tan conocida del verdugo de Estudiantes: es de La Plata y muy estudioso
Últimas noticias de Política y Economía

Le concedieron la prisión domiciliaria a Julio De Vido: qué fundamentos tuvo en cuenta la Justicia

Junín: casi 30 mil usuarios perderían descuentos por Zona Fría

Tandil: el Municipio defendió el loteo denunciado y negó riesgo de inundaciones

San Nicolás, entre las 43 ciudades argentinas con mejores condiciones urbanas
Espectáculos
VIDEO. Tensión en vivo: fuerte cruce entre Nati Jota y Estanislao Bachrach en Olga
Insólito: el tatuador de Duki lo denunció por usar sus dibujos sin autorización
Camino al altar: Rodrigo De Paul y Tini Stoessel confirmaron su compromiso con una romántica declaración de amor
Cuándo estrena la temporada 2 de "El Eternauta", los detalles de la serie de Netflix
Cómo fue el rating de Gran Hermano con el ingreso de Santiago del Moro a la casa
Información General
Escándalo en el aire: quiénes son los pasajeros demorados por intentar tener sexo en un vuelo a Rosario
Envíos a domicilio: crecen los pedidos pero cada vez alcanza para comprar menos
Desafiaron el mar en plena ciclogénesis y debieron ser rescatados
Una pareja fue detenida por tener sexo en un vuelo
“Superzapatillas”: la clave para bajar las dos horas en el maratón
Policiales
Destrozaron la puerta de una casa en La Plata, entraron a robar y cayeron en su intento de fuga
Villa Elvira: detuvieron a dos "mecheras" tras un robo en un polirubro de 7 y 76
Dos hermanos cayeron tras un brutal ataque y robo a un joven en un barrio cerrado de Hernández
VIDEO.- Tolosa, al rojo vivo: un nuevo robo encendió el reclamo de los vecinos por la inseguridad
Adorni, más complicado: la Justicia analiza convocarlo en la causa por los vuelos privados
Deportes
Guardia alta: hay árbitros para Gimnasia vs River por los cuartos de final del Torneo Apertura
El platense Tirante dio el golpe en Roma: derrotó al N.º 12 del mundo y jugará los octavos de final
"Nunca me hicieron una pregunta de tan mal gusto": el picante cruce de Guillermo con un periodista partidario de Vélez
Santiago Sosa, la historia no tan conocida del verdugo de Estudiantes: es de La Plata y muy estudioso
Scaloni dio la prelista oficial para el Mundial, con tres ex Estudiantes y varias sorpresas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla