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Juicio por la muerte de Maradona: mañana declaran dos médicos de La Plata y se espera otra declaración de Leopoldo Luque

Juicio por la muerte de Maradona: mañana declaran dos médicos de La Plata y se espera otra declaración de Leopoldo Luque
11 de Mayo de 2026 | 15:33

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Dos médicos de la Clínica Ipensa y un facultativo que realizó la autopsia de Diego Armando Maradona declararán este martes en la novena audiencia del juicio por la muerte del astro argentino, mientras que el neurocirujano Leopoldo Luque volvería a comparecer para refutar los dichos de los peritos.

Fuentes del caso informaron que se trata del cardiólogo Oscar Alberto Franco; el clínico Marcos Manuel Correa; y el médico Mario Schiter, que conoció al exjugador en 1999 en el sanatorio Fleni.

En su anterior testimonio ante los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tomasso y Julieta Makintach (destituida por el documental Justicia Divina), Schiter remarcó que "no era infrecuente" que el paciente "venga a hacerse chequeos neurológicos".

"En ese momento entablamos un vínculo muy cercano con él", resaltó, mientras que recordó: "En enero del 2000 me enteré de su consumo problemático que derivó en su internación en el sanatorio Cantegril de Punta del Este. Cahe era su médico de cabecera".

Además, lo calificó de paciente "sumamente crítico y complicado", al tiempo que le pidió viajar a Cuba para rehabilitarse. Según citó, en 2004 se acercó por decisión propia a la clínica Suizo Argentina, donde estaba internado, para visitarlo.

Schiter sostuvo que, cuando asistió a la Clínica Olivos, propuso que Diego fuera trasladado a un centro de rehabilitación tras la operación por el hematoma subdural, aunque luego fue derivado a Tigre: "Entendí que Swiss Medical respaldó mi posición. Después les dije que estaba a disposición para lo que necesiten".

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"Una internación domiciliaria es llevar el hospital a la casa. Me reuní con el director del sanatorio, pero no pude ver a Diego. Además, les propuse la opción de que haya acompañantes terapéuticos", explicó.

En ese caso, destacó: "Pondría enfermeros las 24 horas, un médico, un cardiólogo. Que el paciente sea tratado bajo un abordaje multidisciplinario. Le habría hecho análisis de sangre, hubiera pedido un electrocardiógrafo, un saturómetro y un equipo de ventilación no invasiva".  

El 25 de noviembre de 2020, el profesional se enteró del fallecimiento por un llamado de Claudia Villafañe, quien le solicitó que sea "veedor" en la autopsia, operación en la que señaló que el difunto tenía "los pulmones edematizados y congestionados" a causa de una "insuficiencia cardíaca", mientras el corazón se encontraba "agrandado" y las "paredes dilatadas". "Se midieron tres o cuatro litros de agua en el abdomen", agregó.

Por su parte, Leopoldo Luque podría comparecer una vez más tras pedirles la palabra a los magistrados Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, quienes le respondieron que lo hará “en el momento oportuno”.

Además del exmédico personal de Maradona, se encuentran acusados por su deceso la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador de enfermería, Mariano Perroni; la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; y el clínico Pedro Di Spagna.

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