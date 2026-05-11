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Policiales

Villa Elvira: detuvieron a dos "mecheras" tras un robo en un polirubro de 7 y 76

11 de Mayo de 2026 | 18:56

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Dos mujeres fueron aprehendidas en las últimas horas en la zona de Villa Elvira, luego de protagonizar un robo bajo la modalidad "mechera" en un comercio de la zona. El rápido aviso del damnificado y el despliegue del personal policial permitieron recuperar los objetos sustraídos y poner a las sospechosas a disposición de la Justicia.

Todo comenzó cuando el propietario de un polirubro ubicado en la esquina de 7 y 76 advirtió que dos mujeres habían ingresado a su local con aparentes intenciones de compra. En ese sentido, aprovechando un descuido del comerciante, las sospechosas ocultaron varios artículos entre sus pertenencias y se dieron a la fuga rápidamente del establecimiento.

Luego de la denuncia del dueño, integrantes del Escuadrón Motorizada junto al personal de la Comisaría Octava de La Plata iniciaron un operativo de rastrillaje por las inmediaciones. La búsqueda dio sus frutos al llegar a la intersección de calles 6 y 64, donde los uniformados visualizaron a dos mujeres que coincidían con las descripciones aportadas. Al momento de ser interceptadas, las sospechosas tenían en su poder dos carteras, una vincha y un vaso térmico, elementos que el comerciante reconoció como propios.

Tras la consulta con la Unidad Funcional de Instrucción N° 3, se dispuso el traslado de las mujeres a la dependencia policial, donde quedaron aprehendidas bajo los cargos correspondientes, a la espera de ser indagadas en sede judicial durante la jornada de mañana.

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