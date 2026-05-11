La UNLP será sede de una maratón de programación de mujeres: requisitos y dónde anotarse

La Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata será sede de la Maratón Femenina de Programación (MFP). Una competición diseñada exclusivamente para mujeres de toda América Latina, tendiente a reducir la brecha de género, crear redes de apoyo y potenciar el talento de las mujeres en un ambiente colaborativo e inspirador. De la iniciativa pueden participar estudiantes de carreras de grado y posgrado.

La primera fase, el Desafío, se realizará el próximo sábado 23 de mayo, de 15.30 a 18.30hs. Se puede participar bajo la modalidad online o presencial, de forma individual. Durante 3 horas, se resolverán problemas de lógica, estructuras de datos, grafos y programación dinámica. Se puede programar en Python, C, C++, Java o Pascal.

Camino a la Gran Final en Brasil

Las mejores clasificadas de la región obtendrán una invitación para la Final Presencial los días 1 y 2 de agosto en la Unicamp (Universidad de Campinas, Brasil), con todos los gastos de inmersión tecnológica y networking incluidos.

Inscripción y registro de sede

Para participar en la sede de la Facultad de Informática, es necesario completar ambos pasos.

Inscripción general al evento (obligatorio): Formulario de Inscripción MFP 2026

Registro para rendir en la sede UNLP: Formulario de Sede Facultad de Informática