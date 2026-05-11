Rodrigo De Paul y Tini Stoessel confirmaron su compromiso: "Te amo con mi vida entera", las fotos

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Rodrigo De Paul compartió una serie de fotos en sus rede de los últimos días de mayo.
Allí, se lo ve entrenando para el Inter Miami, abrazando a Lionel Messi, momentos con sus hijos y no faltó la presencia de Tini Stoessel.
Pero, una de las imágenes en particular llamó la atención porque mostraron un anillo que, sin dudas, es de compromiso.
Hace más de un año se habla del casamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, incluso, que lo pasaron de diciembre de 2025 a 2026.
Así, hasta el momento, ellos no lo confirmaron como tal, pero van dejando algunas pistas. Ahora, una de las fotos que subió el futbolista muestra la mano de la artista con un lujoso anillo de compromiso.
"Te amo con mi vida entera", le comentó Tini a Rodrigo.
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En otra de las fotos, se ve el pie de Tini, en el que Rodrigo De Paul escribió: "Te amo Titi, Rodri". Stoessel apareció en los comentarios con una respuesta romántica.
En los comentarios, los fanáticos de la pareja destacaron el anillo en su mano, pero no es la primera vez que sucede.
Finalmente, recordemos que, a mediados de 2025, Tini Stoessel ya había mostrado un anillo que despertó sospechas, pero este tiene una piedra preciosa gigante. Dos años antes, otra joya que usó la cantante había levantado rumores.
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