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Tensión universitaria: clases públicas en la Facultad de Artes a horas de una nueva Marcha Federal

Tensión universitaria: clases públicas en la Facultad de Artes a horas de una nueva Marcha Federal

Fotos de: NV.VIDEOS.73 (Niko Viñas)

11 de Mayo de 2026 | 15:40

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A 24 horas de la cuarta Marcha Federal Universitaria, la Facultad de Artes de la UNLP fue protagonista de una clase pública en las afueras de su sede central ubicada sobre diagonal 78 en protesta contra el gobierno de Javier Milei.

“El 12 de mayo todos a la plaza. Milei cumplí con la ley”, se lee en la pancarta ubicada por encima de la puerta principal del establecimiento que cuenta con el aval de la UNLP, de los No Docentes y de ATULP (el gremio que conduce el conflicto en La Plata).

El sindicato universitario local exige la plena aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario como así también la reapertura de paritarias libres. Asimismo, reclama la recuperación del poder adquisitivo del salario, golpeado por la inflación acumulada.

No obstante, el malestar también excede a la docencia. Los no docentes nucleados en ATULP sumaron paros propios. Como consecuencia, ya se descontaron varios días de actividad administrativa en facultades y dependencias centrales.

Cabe destacar que, en lo que va de 2026, la UNLP ya acumula más de 20 días sin clases y este cuatrimestre se convirtió en uno de los más interrumpidos de la historia. En ese sentido, este 12 de mayo se producirá la cuarta Marcha Federal Universitaria donde los gremios universitarios apuntan a que el gobierno de Milei cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial.

Hasta el momento, los continuos paros de las facultades de la UNLP han llegado a afectar a 110 mil estudiantes al igual que a los comercios cercanos, al circuito gastronómico de 1 y 50 y al mercado de alquileres estudiantil.


 

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