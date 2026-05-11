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YPF aumentó el precio de la nafta en La Plata mientras se esperan definiciones por el descongelamiento

El litro de Súper ya se ubica por encima de los $2.050

YPF aumentó el precio de la nafta en La Plata mientras se esperan definiciones por el descongelamiento
11 de Mayo de 2026 | 10:00

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A pesar que el viernes próximo vence el período de 45 días de no trasladar el aumento internacional del petróleo al valor de los combustibles, YPF aplicó este lunes un nuevo incremento en el precio de sus naftas.

Los automovilistas que hoy vayan a cargar nafta en La Plata pagarán el litro de Súper $2.054, lo que implica un incremento de unos $15 respecto de lo que se venía pagando las últimas jornadas, y el de Infinia a $2.238. En tanto que en lo que respecta al gasoil, el Diésel Inifinia se vende a $2.321.

Esta suba se da, además, en el marco de una jornada en la que se espera que las petroleras y refinadoras comenzarán a reunirse para definir qué harán con el valor de los combustibles internos tras vencer el congelamiento dispuesto a principios de abril.

Tras subir los precios un 25% desde el comienzo de la guerra entre Estados Unidos e Irán, a principios de abril los participantes de la cadena de combustibles acordaron que no los volverían a mover por 45 días. En medio hubo una nueva actualización del Impuesto a los Combustibles dispuestos por el Gobierno nacional de 0,5%.

En YPF se debaten entre el equilibrio de los costos de extracción, refinación y comercialización que definen un valor del producto y la necesidad de contribuir a la estrategia a nivel nacional de no fogonear la inflación.

Según trascendió, las petroleras sostienen que el precio de los combustibles está un 20% por debajo del costo real. Pero en realidad lo que sucede es que la incidencia del Impuesto a los Combustibles hace que las empresas reciban un porcentaje mucho mejor respecto del precio de venta al público.

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