Guardia alta: hay árbitros para Gimnasia vs River por los cuartos de final del Torneo Apertura

La Liga Profesional confirmó este lunes las designaciones para los cuartos de final del Torneo Apertura. Luego de haberse definido ayer por la noche los clasificados y los últimos cruces, Gimnasia visitará a River en uno de los choques más atractivos de esta instancia. En esa línea, también se conoció quién será el árbitro que impartirá justicia en el Monumental.

En el "mata-mata" entre el Lobo y el Millonario, la terna arbitral estará encabezada por Leandro Rey Hilfer, con Gabriel Chade y Juan Mamani como asistentes y Daniel Zamora de cuarto árbitro. Además, estará Lucas Novelli en el VAR y con Iván Núñez en el AVAR.

El Lobo fue arbitrado por Leandro Rey Hilfer en doce oportunidades, donde solo logró tres triunfos, tres empates y seis derrotas. Asimismo, con Lucas Novelli en el VAR, nunca ganó y perdió en tres oportunidades.

Las ternas arbitrales definidas para los cuartos de final:

Martes 12 de mayo

19.00 Belgrano (5°B) – Unión (8°A) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro Asistente 1: Diego Bonfá

Árbitro Asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Joaquín Gil

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Salomé Di Iorio



21.30 Argentinos (3°B) – Huracán (7°B) -TNT Sports-

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro Asistente 1: Pablo González

Árbitro Asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Felipe Viola

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Diego Ceballos

Miércoles 13 de mayo



18.45 Rosario Central (4°B) – Racing (8°B) -ESPN Premium/ TNT Sports-

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro Asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro Asistente 2: Pablo Acevedo

Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Pablo Dóvalo

AVAR: Adrián Delbarba



21.30 River (2ºB) – Gimnasia (6° B) -ESPN Premium/ TNT Sports-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro Asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro Asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Iván Núñez



Las instancias de Cuartos de Final se disputarán en el estadio del club mejor ubicado en la Fase de Zonas.



En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal, conforme a las disposiciones del art. 111 apartado I, punto 1) c) del Reglamento General de AFA.