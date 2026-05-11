Guardia alta: hay árbitros para Gimnasia vs River por los cuartos de final del Torneo Apertura

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La Liga Profesional confirmó este lunes las designaciones para los cuartos de final del Torneo Apertura. Luego de haberse definido ayer por la noche los clasificados y los últimos cruces, Gimnasia visitará a River en uno de los choques más atractivos de esta instancia. En esa línea, también se conoció quién será el árbitro que impartirá justicia en el Monumental.
En el "mata-mata" entre el Lobo y el Millonario, la terna arbitral estará encabezada por Leandro Rey Hilfer, con Gabriel Chade y Juan Mamani como asistentes y Daniel Zamora de cuarto árbitro. Además, estará Lucas Novelli en el VAR y con Iván Núñez en el AVAR.
El Lobo fue arbitrado por Leandro Rey Hilfer en doce oportunidades, donde solo logró tres triunfos, tres empates y seis derrotas. Asimismo, con Lucas Novelli en el VAR, nunca ganó y perdió en tres oportunidades.
Las ternas arbitrales definidas para los cuartos de final:
Martes 12 de mayo
19.00 Belgrano (5°B) – Unión (8°A) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro Asistente 1: Diego Bonfá
Árbitro Asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Joaquín Gil
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Salomé Di Iorio
21.30 Argentinos (3°B) – Huracán (7°B) -TNT Sports-
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro Asistente 1: Pablo González
Árbitro Asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Felipe Viola
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Diego Ceballos
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Miércoles 13 de mayo
18.45 Rosario Central (4°B) – Racing (8°B) -ESPN Premium/ TNT Sports-
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro Asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro Asistente 2: Pablo Acevedo
Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina
VAR: Pablo Dóvalo
AVAR: Adrián Delbarba
21.30 River (2ºB) – Gimnasia (6° B) -ESPN Premium/ TNT Sports-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro Asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro Asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Iván Núñez
Las instancias de Cuartos de Final se disputarán en el estadio del club mejor ubicado en la Fase de Zonas.
En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal, conforme a las disposiciones del art. 111 apartado I, punto 1) c) del Reglamento General de AFA.
POR MES*
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