"Nunca me hicieron una pregunta de tan mal gusto": el picante cruce de Barros Schelotto con un periodista partidario de Vélez

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La eliminación de Vélez a manos de Gimnasia en los playoffs dejó una escena caliente en la conferencia de prensa posterior al partido. Guillermo Barros Schelotto protagonizó un fuerte cruce con un periodista partidario del club de Liniers luego de una pregunta vinculada a su relación sentimental con el Lobo y la manera en que vivió el encuentro desde el banco. Cuando sucedía sus visitas al Bosque para ver a su hijo jugar con la 10, no tuvo crítica alguna. Pero el resultadismo ayer pesó.
El momento se dio cuando Daniel Gallego Pérez, conductor de Vélez Visión, le consultó al entrenador por sus gestos y actitudes durante el partido ante Gimnasia, comparándolos con otras situaciones que sí había tenido como técnico. "¿Vivís diferente los partidos cuando está Gimnasia del otro lado?". La pregunta incomodó visiblemente al Mellizo, quien respondió con dureza: “Nunca me hicieron una pregunta de tan mal gusto”.
"NUNCA ME HICIERON UNA PREGUNTA DE TAN MAL GUSTO". Guillermo Barros Schelotto protagonizó un picante cruce con un periodista en la conferencia de prensa tras la eliminación de Vélez ante Gimnasia.— SportsCenter (@SC_ESPN) May 11, 2026
📺 #SportsCenterAM | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/je2J28GtlA
El intercambio rápidamente se volvió tenso y generó repercusión entre hinchas y periodistas, principalmente porque Guillermo nunca ocultó su fanatismo por Gimnasia, club donde surgió como jugador junto a su hermano Gustavo y del que es uno de los máximos ídolos de la historia. Sin embargo, los números muestran que cada vez que lo enfrentó como entrenador, priorizó la competencia y obtuvo más resultados positivos que negativos.
En total, Guillermo y Gustavo Barros Schelotto dirigieron 13 partidos ante Gimnasia, con un saldo de seis triunfos, tres empates y cuatro derrotas, alcanzando un 54 por ciento de efectividad. Los primeros cruces se dieron entre 2014 y 2015 cuando conducían a Lanús: allí enfrentaron seis veces al Lobo y lograron cuatro victorias, incluidas algunas claves para clasificar a copas internacionales, además de dos empates sin goles.
Más tarde, ya al frente de Boca, los Mellizos volvieron a medirse con Gimnasia en cuatro oportunidades. El primer duelo terminó con un contundente 3-0 en La Plata y luego llegó un empate 2-2 en el Bosque, extendiendo a ocho partidos el invicto frente al conjunto tripero. Después llegaron las derrotas: una en Copa Argentina 2018 y otra en 2019. Curiosamente, nunca enfrentaron al Lobo en la Bombonera.
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Con Vélez, en tanto, Guillermo acumuló tres cruces recientes ante Gimnasia. Ganó 1-0 en Liniers, cayó 2-0 en el Bosque y anoche sufrió una nueva derrota en los playoffs. Desde 2018 hasta hoy, el balance ante el conjunto platense marca cinco enfrentamientos con cuatro caídas y apenas una victoria. Pese a eso, el Mellizo volvió a dejar en claro que no acepta cuestionamientos sobre su profesionalismo cada vez que le toca jugar contra el club de sus amores.
Hasta cuando fue jugador, aunque nunca le marcó goles, logró siete triunfos sobre 10 partidos (perdió solo uno, todos en un Boca - GELP).
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