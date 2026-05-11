Insólito: el tatuador de Duki lo denunció por usar sus dibujos sin autorización

En las últimsas horas, trascendió que Iván de Quilmes, el artista responsable de los tatuajes más emblemáticos del referente del trap Duki, inició una demanda judicial contra el músico. El reclamo surge a partir de la inclusión del diseño de las alas que el intérprete luce en su rostro en diversos artículos de merchandising oficial sin que existiera un permiso previo ni una retribución económica para su autor.

A través de sus plataformas digitales, el tatuador presentó material que respalda su postura, entre el cual se destacan capturas de diálogos con el cantante. La controversia generó un fuerte impacto en la escena musical argentina, ya que se trata de una de las imágenes más representativas de la estética del artista urbano a nivel mundial.

El denunciante decidió llevar el conflicto a los tribunales tras el silencio de la otra parte. "Solo quiero que me paguen por mi trabajo", escribió en las redes al mostrar una gorra que mostraba su diseño original.

Anteriormente, el tatuador había posteado: "Quiero contarles una situación que estoy viviendo y que sinceramente me duele mucho. Hace bastante tiempo me vienen diciendo que me van a reconocer y PAGAR lo que me corresponde por mi arte, pero pareciera que si uno no pone abogados en el medio, nadie escucha".

"Siguen usando mi obra y mis dibujos sin autorización, sin licencia y sin siquiera tener la delicadeza de avisarme o hablarlo conmigo", agregó. Luego, aseguró: "Y lo más triste es que esto nunca fue por plata. Duele que se aprovechen del esfuerzo, de la creatividad y de la confianza de alguien que siempre actuó de buena fe, creando y ayudando.

Lamentablemente, después de intentar resolverlo de la mejor manera, ya estoy asesorado por abogados de mi confianza, quienes se están encargando de proteger mis derechos y reclamar lo que legítimamente me corresponde".

Según la postura del equipo legal de Iván de Quilmes, la reproducción de la obra original en indumentaria y accesorios a la venta constituye una infracción a los derechos de propiedad intelectual que pertenecen al creador de la pieza artística. Por el momento, el entorno de Duki no emitió un comunicado formal sobre la situación legal que enfrenta.