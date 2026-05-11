Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

Un diputado libertario cruzó a Fernando Tauber tras los incidentes en Psicología

Un diputado libertario cruzó a Fernando Tauber tras los incidentes en Psicología
11 de Mayo de 2026 | 19:51

Escuchar esta nota

El diputado provincial de La Libertad Avanza (LLA), Juanes Osaba, salió al cruce con el presidente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Fernando Tauber, a través de las redes luego de los incidentes registrados durante las últimas jornadas, cuando militantes libertarios encabezaban una actividad política realizada en la facultad de Psicología.

Según indicaron desde la agrupación Universitarios por la Libertad, el episodio ocurrió cuando intentaban instalar una mesa de difusión y fueron increpados por agrupaciones estudiantiles vinculadas al kirchnerismo y la izquierda.

LEA TAMBIÉN

VIDEO. Otra vez expulsaron a militantes libertarios de una facultad de la UNLP

A través de sus redes sociales, el legislador oriundo de La Plata cuestionó directamente a Tauber tras la circulación de una frase pronunciada durante su asunción como rector reelecto. “Fernando Tauber dijo: ‘El que piensa distinto no tiene que estar en esta asamblea’. No, Tauber. Usted es rector de una universidad pública, no el dueño de la UNLP”, expresó Osaba, quien además sostuvo que la conducción universitaria debe “garantizar pluralismo y libertad de expresión”.

En ese marco, el dirigente libertario afirmó que la Universidad debe asegurar condiciones para el desarrollo de actividades políticas sin agresiones ni intimidaciones y denunció que situaciones similares se repiten en distintas facultades platenses. 

LEA TAMBIÉN

VIDEO.- Aparecieron nuevos videos de la pelea en Psicología de la UNLP: estudiantes denuncian amenazas y agresiones
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Un ciclón extratropical provocó destrozos en la costa bonaerense: olas de hasta 7 metros y un balneario "tapado" de espuma

VIDEO. Insultos, empujones y trompadas entre alumnos militantes en la Facultad de Psicología de la UNLP

El "fin" de la Zona Fría afectaría a casi 100 municipios bonaerenses: qué pasará con la tarifa de gas en La Plata

VIDEO.- Choque y milagro en La Plata: auto se incrustó en una farmacia y una pareja se salvó por centímetros

Otra muerte por accidente de tránsito en La Plata: falleció una ciclista que estaba en coma inducido

Estudiantes: el once de gala de Medina para recibir a la Academia

Gimnasia vs Vélez | Guillermo y el Pata, amigos son los amigos
+ Leidas

"Adriel La Plata": quién sería el platense que aparece en el celular de uno de los acusados por coimas en el cepo

Scaloni dio la prelista oficial para el Mundial, con tres ex Estudiantes y varias sorpresas

Con el Lobo como protagonista, así quedaron los cruces de cuartos de final del Torneo Apertura: días y horarios

"Nunca me hicieron una pregunta de tan mal gusto": el picante cruce de Guillermo con un periodista partidario de Vélez

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs. Vélez

VIDEO. ¡Aguante, Gimnasia! El Lobo le ganó a Vélez y está en Cuartos de Final

Una pareja fue detenida por tener sexo en un vuelo

Santiago Sosa, la historia no tan conocida del verdugo de Estudiantes: es de La Plata y muy estudioso
Últimas noticias de Política y Economía

Antes de la Marcha Federal, el Gobierno descalificó la movilización y volvió a recortar fondos

La Provincia denuncia un nuevo recorte en fondos de salud desde Nación

Le concedieron la prisión domiciliaria a Julio De Vido: qué fundamentos tuvo en cuenta la Justicia

Junín: casi 30 mil usuarios perderían descuentos por Zona Fría
Policiales
Destrozaron la puerta de una casa en La Plata, entraron a robar y cayeron en su intento de fuga
VIDEO.- Villa Elvira: detuvieron a dos "mecheras" tras un robo en un polirubro de 7 y 76
Dos hermanos cayeron tras un brutal ataque y robo a un joven en un barrio cerrado de Hernández
VIDEO.- Tolosa, al rojo vivo: un nuevo robo encendió el reclamo de los vecinos por la inseguridad
Adorni, más complicado: la Justicia analiza convocarlo en la causa por los vuelos privados
Deportes
Sin margen para el lamento: Estudiantes regresa el miércoles con el chip de la Libertadores activado
Gimnasia no tiene respiro: volvió de Liniers y ya piensa en los cuartos de final ante River
Guardia alta: hay árbitros para Gimnasia vs River por los cuartos de final del Torneo Apertura
El platense Tirante dio el golpe en Roma: derrotó al N.º 12 del mundo y jugará los octavos de final
"Nunca me hicieron una pregunta de tan mal gusto": el picante cruce de Guillermo con un periodista partidario de Vélez
Información General
Escándalo en el aire: quiénes son los pasajeros demorados por intentar tener sexo en un vuelo a Rosario
Envíos a domicilio: crecen los pedidos pero cada vez alcanza para comprar menos
Desafiaron el mar en plena ciclogénesis y debieron ser rescatados
Una pareja fue detenida por tener sexo en un vuelo
“Superzapatillas”: la clave para bajar las dos horas en el maratón
Espectáculos
Gran Hermano se enojó con sus participantes: “No respetan las más mínimas condiciones de higiene"
Reapareció Pergolini tras la muerte de su madre: el emotivo mensaje del conductor
VIDEO. Tensión en vivo: fuerte cruce entre Nati Jota y Estanislao Bachrach en Olga
Insólito: el tatuador de Duki lo denunció por usar sus dibujos sin autorización
Camino al altar: Rodrigo De Paul y Tini Stoessel confirmaron su compromiso con una romántica declaración de amor

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla