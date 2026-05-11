Un diputado libertario cruzó a Fernando Tauber tras los incidentes en Psicología

El diputado provincial de La Libertad Avanza (LLA), Juanes Osaba, salió al cruce con el presidente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Fernando Tauber, a través de las redes luego de los incidentes registrados durante las últimas jornadas, cuando militantes libertarios encabezaban una actividad política realizada en la facultad de Psicología.

Según indicaron desde la agrupación Universitarios por la Libertad, el episodio ocurrió cuando intentaban instalar una mesa de difusión y fueron increpados por agrupaciones estudiantiles vinculadas al kirchnerismo y la izquierda.

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A través de sus redes sociales, el legislador oriundo de La Plata cuestionó directamente a Tauber tras la circulación de una frase pronunciada durante su asunción como rector reelecto. “Fernando Tauber dijo: ‘El que piensa distinto no tiene que estar en esta asamblea’. No, Tauber. Usted es rector de una universidad pública, no el dueño de la UNLP”, expresó Osaba, quien además sostuvo que la conducción universitaria debe “garantizar pluralismo y libertad de expresión”.

En ese marco, el dirigente libertario afirmó que la Universidad debe asegurar condiciones para el desarrollo de actividades políticas sin agresiones ni intimidaciones y denunció que situaciones similares se repiten en distintas facultades platenses.