"Tarifazo" en el Tren Roca y en micros que unen La Plata - CABA: nuevos valores y aumentos escalonados

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Los pasajes del Tren Roca, como el resto de los trenes nacionales, tendrán una serie de aumentos en los próximos meses, en base a un nuevo esquema tarifario que el Gobierno puso a consideración pública mediante un proceso de participación ciudadana no vinculante, tal como se publicó en el Boletín Oficial.
El primer ajuste sobre las tarifas del transporte público nacional, que también aplica a líneas de colectivos del AMBA y de los micros que unen a La Plata con CABA, se aplicarán desde el próximo lunes 18 de mayo, mientras que habrá subas mensuales hasta septiembre en el caso de los trenes y hasta julio por le lado de los colectivos.
En los servicios del AMBA que incluyen a las líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa, las nuevas tarifas que pagarán los usuarios con la tarjeta SUBE registrada será la siguiente, según el mes:
-- Sección 1 (0 a 12 km): $330 (mayo) / $380 (junio) / $430 (julio) / $480 (agosto) / $530 (septiembre)
- Sección 2 (12 a 24 km): $429 (mayo) / $494 (junio) / $559 (julio) / $624 (agosto) / $689 (septiembre)
- Sección 3 (+24 km): $528 (mayo) / $608 (junio) / $688 (julio) / $768 (agosto) / $848 (septiembre)
En tanto, los usuarios que tengan la SUBE sin registrar abonarán:
- Tarifa plana: $1.100 (mayo) / $1.300 (junio) / $1.400 (julio) / $1.600 (agosto) / $1.700 (septiembre)
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- Constitución – Mar del Plata:$29.972 (mayo) / $34.514 (junio) / $39.055 (julio) / $43.596 (agosto) / $48.137 (septiembre)
- Retiro – Junín: $19.353 (mayo) / $22.286 (junio) / $25.218 (julio) / $28.150 (agosto) / $31.083 (septiembre)
- Retiro – Rosario: $22.003 (mayo) / $25.337 (junio) / $28.670 (julio) / $32.004 (agosto) / $35.338 (septiembre)
- Once – Bragado: $17.728 (mayo) / $20.414 (junio) / $23.100 (julio) / $25.786 (agosto) / $28.472 (septiembre)
En cuanto a los colectivos del AMBA, las tarifas desde el 18 de mayo serán:
Suburbanas Grupo I (líneas que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el primer y segundo cordón del conurbano bonaerense):
- 0-3 km: $714 - SUBE sin nominar: $1.428
- 3-6 km: $807,07 - SUBE sin nominar: $1.614,14
- 6-12 km: $894,17 - SUBE sin nominar: $1.788,34
- 12-27 km: $983,78 - SUBE sin nominar: $1.967,56
- Más de 27 km: $1.085,49 - SUBE sin nominar: $2.170,98
Suburbanas Grupo II (líneas que van desde CABA hacia distritos más alejados, como La Plata o Zárate):
- Terminal: $237,53 - SUBE sin nominar: $475,06
- Base pasajero/km: $36,28 - SUBE sin nominar: $72,56
- Boleto mínimo: $939,37 - SUBE sin nominar: $1.878,74
Las tarifas desde el 15 de junio:
Suburbanas Grupo I (líneas que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el primer y segundo cordón del conurbano bonaerense):
- 0-3 km: $728,28 - SUBE sin nominar: $1.456,56
- 3-6 km: $835,32 - SUBE sin nominar: $1.670,64
- 6-12 km: $952,00 - SUBE sin nominar: $1.904,00
- 12-27 km: $1.075,37 - SUBE sin nominar: $2.150,74
- Más de 27 km: $1.227,76 - SUBE sin nominar: $2.455,52
Suburbanas Grupo II (líneas que van desde CABA hacia distritos más alejados, como La Plata o Zárate):
- Terminal: $242,28 - SUBE sin nominar: $484,56
- Base pasajero/km: $37,00 - SUBE sin nominar: $74,00
- Boleto mínimo: $958,16 - SUBE sin nominar: $1.916,32
Las tarifas desde el 15 de julio:
Suburbanas Grupo I (líneas que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el primer y segundo cordón del conurbano bonaerense):
- 0-3 km: $742,81 - SUBE sin nominar: $1.485,62
- 3-6 km: $861,66 - SUBE sin nominar: $1.723,32
- 6-12 km: $1.002,80 - SUBE sin nominar: $2.005,60
- 12-27 km: $1.151,36 - SUBE sin nominar: $2.302,72
- Más de 27 km: $1.337,06 - SUBE sin nominar: $2.674,12
Suburbanas Grupo II (líneas que van desde CABA hacia distritos más alejados, como La Plata o Zárate):
- Terminal: $247,12 - SUBE sin nominar: $494,24
- Base pasajero/km: $37,74 - SUBE sin nominar: $75,48
- Boleto mínimo: $977,28 - SUBE sin nominar: $1.954,56
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