Con el Lobo como protagonista, así quedaron los cruces de cuartos de final del Torneo Apertura: días y horarios

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El Torneo Apertura 2026 no da respiro. Luego de un fin de semana donde hubo sorpresas y eliminaciones que dieron que hablar, la instancia de playoffs entra en su etapa de definiciones con la confirmación de los cruces de cuartos de final. Gimnasia, tras eliminar a Vélez en el último turno de octavos, será uno de los animadores de la próxima ronda cuando visite a River en el estadio de Barrio Belgrano.
Por la parte alta del cuadro, la actividad comenzará el 12 de mayo. En Córdoba, Belgrano, que llega con el envión de haberse quedado con el clásico ante Talleres, recibirá a un sorprendente Unión de Santa Fe, que viene de dar el golpe en Mendoza al eliminar a Independiente Rivadavia.
En el segundo turno del martes, Huracán visitará a Argentinos Juniors en La Paternal. El "Globo" arriba a esta instancia tras una victoria histórica frente a Boca en La Bombonera, mientras que el "Bicho" buscará hacer valer su localía luego de vencer a Lanús.
La otra mitad de la llave se resolverá el próximo miércoles 13 de mayo. En el primer turno, Rosario Central, que en condición de local logró una remontada ante Independiente, se medirá ante Racing en el Gigante de Arroyito. La "Academia" selló su clasificación de manera agónica en La Plata tras dejar en el camino a Estudiantes.
El cierre de los cuartos de final estará a cargo de River Plate y Gimnasia y Esgrima La Plata. El "Millonario" viene de atravesar una prueba de fuego tras eliminar a San Lorenzo en una infartante definición por penales, marcando el triunfo más importante del ciclo de Eduardo Coudet hasta el momento. Por su parte, el Lobo llega con el pecho inflado tras su sólida victoria por la mínima diferencia ante Vélez en Liniers.
Martes 12 de mayo:
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19:00: Belgrano vs. Unión (Estadio Mario Alberto Kempes)
21:30: Argentinos Juniors vs. Huracán (Estadio Diego Armando Maradona)
Miércoles 13 de mayo:
19:00: Rosario Central vs. Racing (Estadio Gigante de Arroyito)
21:30: River Plate vs. Gimnasia LP (Estadio Monumental)
POR MES*
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