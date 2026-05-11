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Pergolini rompió el silencio tras la muerte de su madre: el emotivo mensaje que dejó en su primera aparición pública

Pergolini rompió el silencio tras la muerte de su madre: el emotivo mensaje que dejó en su primera aparición pública
11 de Mayo de 2026 | 20:18

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Luego de varios días de ausencia, Mario Pergolini retomó la conducción de su programa de streaming y agradeció el cariño recibido en las redes sociales tras la muerte de su madre Beatriz Mancione.

“Antes que nada, rápido, no quiero hacer mucho con todo esto… gracias al cariño de todos”, destacó el conductor de “Otro Día Perdido”.

Cabe recordar que Pergolini había recibido la noticia de la muerte de su madre el pasado jueves, poco antes de comenzar la grabación su programa televisivo que lidera junto a Evelyn Botto y Agustín "Rada" Aristarán, y que iba a tener como invitada a María O'Donnell.

A raíz de la determinación que tomó el conductor de no grabar su programa, El Trece optó por emitir una repetición de las entrevistas que el conductor encabezó junto a Luisana Lopilato, Ezequiel "El Polaco" Cwirkaluk, Luis Scola y Oriana Sabatini.

“La verdad que han sido todos muy gentiles conmigo, con mi familia… han sido muy respetuosos, en la cancha… todo. La verdad que les agradezco mucho. No tengo más que palabras de agradecimiento en este momento”, remarcó más tarde.

Teniendo en cuenta que durante los próximos días se desarrollarán con normalidad las grabaciones de “Otro día perdido”, ya se conocieron los nombres de los invitados de Pergolini. Este lunes 11 de mayo estará presente Marcela Kloosterboer, y el 12 de mayo la invitada será la actriz Inés Estévez. El miércoles 12 el invitado será Dante Spinetta, este próximo jueves Roly Serrano, y el viernes 14 estará presente Diego Latorre para cerrar la semana.

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