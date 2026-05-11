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Dos hermanos cayeron tras un brutal ataque y robo a un joven en un barrio cerrado de La Plata

Dos hermanos cayeron tras un brutal ataque y robo a un joven en un barrio cerrado de La Plata
11 de Mayo de 2026 | 18:04

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En las últimas horas, la DDI de La Plata capturó a dos hermanos, de 31 y 24 años, acusados de integrar una banda dedicada al robo bajo la modalidad de asalto a mano armada. La investigación se inició el pasado 28 de abril tras una denuncia radicada en la Subcomisaría de Hernández por un trabajador de seguridad del barrio privado ubicado en la zona de las calles 505 a 516 y de 131 a 132.

El episodio ocurrió alrededor de las 02:30 de la madrugada, cuando el vigilador se encontraba dentro de su vehículo particular en una de las consignas del predio. En ese momento, varios sujetos que circulaban en un Peugeot 505 de color gris lo interceptaron. Los delincuentes descendieron del rodado y, tras un forcejeo y golpes de puño, le sustrajeron dinero en efectivo y su teléfono celular.

Como consecuencia del enfrentamiento, la víctima sufrió un corte en la zona de la ceja derecha y debió recibir asistencia médica en el Hospital Rossi. Durante el asalto, un compañero del sereno intentó intervenir para ayudarlo, pero fue rápidamente neutralizado por uno de los atacantes, quien lo amenazó con un arma de fuego para facilitar la huida del grupo.

A partir del análisis de las cámaras de seguridad municipales y privadas, junto con el relevamiento de testimonios, la fiscalía logró identificar a dos de los presuntos autores. Se determinó que se trataba de dos hermanos que frecuentaban un comercio situado en la calle 508, entre 6 y 7.

Con las órdenes de detención emitidas por el Juzgado de Garantías N° 3, efectivos de la DDI montaron una discreta guardia en las inmediaciones del local. Al advertir la presencia de los sospechosos, los agentes procedieron a su interceptación y traslado a la sede policial. Los detenidos quedaron a disposición de la UFIJ N° 17, bajo los cargos de robo agravado por ser cometido en poblado y en banda, y por el uso de arma de fuego.

EL PRONTUARIO DELICTIVO DE LOS IMPLICADOS

Ambos sujetos poseen un historial judicial que incluye delitos graves cometidos en los últimos años en el Departamento Judicial de La Plata. Uno de ellos cuenta con tres causas por encubrimiento agravado y calificado registradas entre los años 2020, 2022 y 2023. A su vez, en septiembre de 2021, enfrentó una causa por abuso sexual con acceso carnal.

El otro de los implicados también registra una imputación por abuso sexual de septiembre de 2021, Posee antecedentes por robo agravado (febrero de 2022) y múltiples causas por hurto agravado y calificado, incluyendo el robo de vehículos dejados en la vía pública durante el transcurso del año 2022. El último registro más reciente data de febrero de 2023 por el delito de hurto calificado.

 

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