Le concedieron la prisión domiciliaria a Julio De Vido: qué fundamentos tuvo en cuenta la Justicia

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Este lunes, la Cámara Federal de Casación Penal resolvió aceptar el pedido de prisión domiciliaria solicitado por la defensa de Julio De Vido, exministro de Planificación Federal durante el gobierno de Cristina Kirchner, que está condenado a cuatro años de prisión por ser partícipe necesario en la Tragedia de Once.
La decisión fue tomada por los jueces de Casación Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci que revocaron la decisión del Tribunal Oral Federal. Los camaristas tomaron la decisión basándose en el reciente infarto que sufrió el exfuncionario el 1 de abril, que derivó en una angioplastia con colocación de stent.
“Se encuentran acreditadas las condiciones clínicas que justifican la concesión de la prisión domiciliaria y, por lo tanto, adopción de una medida morigeradora del encierro”, detalló el fallo del Tribunal. De esta forma, el exfuncionario del gobierno kirchnerista cumpliría su condena en su casa ubicada en la localidad de Zárate.
Cabe señalar que De Vido estaba detenido en el penal de Ezeiza cumpliendo una condena a 4 años de prisión por administración fraudulenta por la Tragedia de Once y el exministro supera los 70 años, edad prevista para acceder al beneficio de la domiciliaria. Asimismo, padece diabetes, hipertensión y tiene problemas cardíacos.
Tras analizar la presentación de los abogados del exministro, los camaristas concluyeron en que en la cárcel de Ezeiza no se puede asegurar los cuidados médicos que De Vido precisa en este momento.
Según concluyeron los camaristas, la unidad penitenciaria en la que De Vido se encontraba carece de los medios suficientes y apropiados para proveer todas las condiciones recomendadas como imprescindibles por el Cuerpo Médico Forense. Por tanto, seguir alojado allí, al exfuncionario le “incrementa el riesgo de descompensaciones y de la aparición de trastornos irreparables para su salud”.
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