Violencia sin remedio en La Plata: destrozaron la vidriera de una farmacia y terminaron en la comisaría

La policía detuvo a una pareja en las últimas horas luego de ser acusados de provocar importantes daños en un comercio céntrico de La Palta. El incidente se desató por la mañana, cuando los empleados del lugar rechazaron un reclamo de medicación, lo que derivó en una violenta reacción por parte de los implicados.

El hecho ocurrió en el local situado en Diagonal 78 y según la denuncia que radicó una de las empleadas, un hombre y una mujer ingresaron al establecimiento con el objetivo de obtener fármacos. Ante la respuesta negativa del personal, comenzó una fuerte discusión que terminó con la salida de ambos del comercio.

Sin embargo, la tensión no terminó en el mostrador. En la vereda, la mujer reaccionó con violencia y lanzó una patada contra uno de los cristales de la vidriera, el cual estalló por completo. Tras el ataque, la pareja escapó del lugar rápidamente.

Tras el alerta y gracias a las descripciones físicas que aportaron los trabajadores, agentes de la Comisaría Novena desplegaron un operativo de búsqueda preventivo por las inmediaciones. Finalmente, los oficiales localizaron e interceptaron a los sospechosos en la intersección de calle 4 y 58.

Los implicados, de 21 y 25 años, ambos con domicilio en la Ciudad. La causa judicial quedó caratulada como "Daños" y se encuentra en manos de la UFI N° 3 de La Plata.