Violencia sin remedio en La Plata: destrozaron la vidriera de una farmacia y terminaron en la comisaría

Provincia: la Junta Electoral impulsa una reforma de plazos electorales y de campaña
Provincia: la Junta Electoral impulsa una reforma de plazos electorales y de campaña
"Nunca me hicieron una pregunta de tan mal gusto": el picante cruce de Guillermo con un periodista partidario de Vélez
YPF aumentó el precio de la nafta en La Plata mientras se esperan definiciones por el descongelamiento
"Adriel La Plata": quién sería el platense que aparece en el celular de uno de los acusados por coimas en el cepo
Se conmemora el Día del Himno Nacional Argentino y en La Plata se realizó un emotivo homenaje
ANDIS: detectan la compra de andadores, sillas de ruedas y prótesis con más de 4.000% de sobreprecios
"Tarifazo" en el Tren Roca y en micros que unen La Plata - CABA: nuevos valores y aumentos escalonados
Ganá el álbum y figuritas del Mundial: escaneá el QR y participá del concurso de EL DIA auspiciado por Rapicuotas
Fuerte crítica de la Iglesia por la situación actual: "La clase media está sometida a un empobrecimiento constante”
¿No leíste EL DIA del domingo? Las noticias que otros medios eligen no mostrar
Vecinos de Villa Alba denuncian ataques de "perros sueltos" y hay bronca contra una vecina
Los Cafres y Emmanuel Horvilleur desembarcan en el Teatro Ópera La Plata con dos shows imperdibles
Escándalo: la teoría sobre la supuesta separación de Wanda Nara y Martín Migueles
Cómo fue el rating de Gran Hermano con el ingreso de Santiago del Moro a la casa
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Se viene otro paro y marcha en colegios y facultades de la UNLP
Investigan la situación de una nena de 4 años de La Plata que faltaba a la escuela
No levanta el comercio platense: la actividad lleva 13 trimestres en baja
Tu historia merece ser contada: amor del bueno, cuando la vida real supera a la ficción
Reclamo y bronca en Barrio Aeropuerto por "calles tapadas de barro"
El supuesto acosador de alumnas de La Plata se presentó en la sede de la comisaría 5ª
Terror en La Plata: dos delincuentes sorprenden a un jubilado, lo golpean y le roban todo
Confirman la compra de armas no letales para uso de agentes municipales
Sin lluvias a la vista, La Plata tirita de frío este lunes con una térmica de 2ºC
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La policía detuvo a una pareja en las últimas horas luego de ser acusados de provocar importantes daños en un comercio céntrico de La Palta. El incidente se desató por la mañana, cuando los empleados del lugar rechazaron un reclamo de medicación, lo que derivó en una violenta reacción por parte de los implicados.
El hecho ocurrió en el local situado en Diagonal 78 y según la denuncia que radicó una de las empleadas, un hombre y una mujer ingresaron al establecimiento con el objetivo de obtener fármacos. Ante la respuesta negativa del personal, comenzó una fuerte discusión que terminó con la salida de ambos del comercio.
Sin embargo, la tensión no terminó en el mostrador. En la vereda, la mujer reaccionó con violencia y lanzó una patada contra uno de los cristales de la vidriera, el cual estalló por completo. Tras el ataque, la pareja escapó del lugar rápidamente.
Tras el alerta y gracias a las descripciones físicas que aportaron los trabajadores, agentes de la Comisaría Novena desplegaron un operativo de búsqueda preventivo por las inmediaciones. Finalmente, los oficiales localizaron e interceptaron a los sospechosos en la intersección de calle 4 y 58.
Los implicados, de 21 y 25 años, ambos con domicilio en la Ciudad. La causa judicial quedó caratulada como "Daños" y se encuentra en manos de la UFI N° 3 de La Plata.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí