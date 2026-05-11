Tensión en vivo: por qué chocaron Nati Jota y Estanislao Bachrach en Olga

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Los cruces en los canales de streaming se volvieron normales en el último tiempo. Este lunes, Nati Jota y el divulgador en neurocencia, Estanislao Bachrach, dieron la nota tras un fuerte intercambio de palabras en el programa “Sería Increíble” del canal de streaming Olga.
Durante la participación de Bachrach, conocido por su trabajo en neurociencia aplicada al comportamiento humano, se generó un tenso intercambio al final de su columna. “Cuando te hago una pregunta me decís ‘no te quiero contestar’”, esgrimió la conductora.
El divulgador no se quedó callado y elevó el tono de la discusión: “Eso es la Argentina. Cualquiera que tiene un micrófono dice cualquier pelotudez con tal de no decir ‘no sé’”. Frente a este ataque frontal, Nati Jota no ocultó su malestar.
Lejos de seguir alimentando el debate, la conductora ejerció su rol asignado para poner un punto final a la situación. “Ya se terminó tu columna”, sentenció con frialdad, dejando en claro que la participación del científico ya no era bienvenida en ese espacio.
El cruce generó una grieta inmediata entre los usuarios de redes sociales. Si bien algunos defendieron la frontalidad de Bachrach, otros cuestionaron su soberbia y falta de respeto hacia la conductora que lo había invitado a su programa.
Asimismo, este episodio marca un nuevo capítulo en la relación entre los expertos que buscan rigor científico y los conductores de streaming que priorizan las visualizaciones y la experiencia personal en sus contenidos.
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