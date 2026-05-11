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Un barrio de La Plata, al rojo vivo: un nuevo robo encendió el reclamo de los vecinos por la inseguridad

11 de Mayo de 2026 | 17:00

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Los hechos delictivos en Tolosa se volvieron una moneda corriente y, a pesar de los reclamos vecinales a la Policía, los malvivientes actúan con total impunidad a plena luz del día y cuando el sol se esconde. Este lunes, apenas unos minutos antes de las 13, un joven fue víctima de un brutal robo. Los frentistas vuelven a realzar su reclamo ante la falta de respuestas: "Ocurren a cualquier hora". 

El nuevo episodio tuvo lugar en la zona de 119 entre 527 y 528, cuando un joven ciclsita fue abordado por dos malvivientes. El episodio, que fue registrado por una cámara instalada por los vecinos, volvió a poner en cuestión el drama de la inseguridad en la zona. 

La indignante escena, que duró apenas unos segundos, concluyó con los delincuentes huyendo a bordo de la moto y con el rodado a la carga. "La inseguridad ocurre todos los días, a cualquier hora", lamentó una frentista. 

En la tarde del viernes, apenas a tres cuadras de este caso, un hombre terminó herido de bala, golpeado y con mordeduras de perros tras una violenta pelea dentro de una barbería. El caso se suma a la creciente seguidilla de robos, ataques y hechos delictivos, que mantienen en alerta a vecinos y comerciantes de esa localidad platense.

Según informaron fuentes policiales, todo ocurrió durante la tarde del viernes cuando personal de la comisaría sexta acudió de urgencia al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre una persona herida de arma de fuego.

Además, desde la Asamblea Vecinal Tolosa, señalaron frente a esta problemática: “Los comerciantes se están tomando el trabajo de dormir montando guardias en sus negocios para evitar los robos ante la falta de presencia policial”.

En el comunicado también remarcaron el fuerte impacto que la inseguridad está teniendo en la vida cotidiana de los vecinos. “No aguantamos más este terrible tsunami de robos a toda hora en todo Tolosa. No se puede vivir todo el tiempo en alerta y con este estado de indefensión constante”, manifestaron.

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El pasado miércoles, la Asamblea Vecinal de Tolosa volvió a reunirse para abordar la crítica situación de seguridad que atraviesa el barrio. Una de las cuestiones principales fue el seguimiento del acta compromiso presentada el pasado 17 de octubre de 2025. Los vecinos recordaron los puntos acordados con el Ministerio de Seguridad, que incluyen el refuerzo de patrulleros, motos y personal de caballería.

Según explicaron los referentes, el plan "debe tener dos patas", la provincial, encargada del despliegue policial, y la municipal, responsable de las luminarias y la instalación de cámaras de vigilancia. "Resta coordinar con ambas autoridades para que lo firmado no sea simplemente papel mojado", señalaron desde la organización.

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