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Se conmemora el Día del Himno Nacional Argentino y en La Plata se realizó un emotivo homenaje

Se conmemora el Día del Himno Nacional Argentino y en La Plata se realizó un emotivo homenaje
11 de Mayo de 2026 | 12:25

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El Día del Himno Nacional Argentino se conmemora este lunes, tema nacional que sufrió cambios a través de su historia tanto en su título como en su letra, ya que, primero fue denominado Marcha patriótica, luego Canción patriótica nacional y posteriormente Canción patriótica, mientras que una publicación en 1847 lo llamó Himno Nacional Argentino, nombre que conserva hasta el día de hoy.

La obra teatral “El 25 de Mayo de Luis Morante” fue el antecedente que dio lugar a la creación de nuestra canción patria. La puesta terminaba con un himno escrito por Morante, con música del español Blas Parera y, como espectador, Vicente López y Planes se inspiró en esa obra y escribió la primera estrofa de un himno que reemplazaría al anterior.

En el mismo, se indicó además que el 22 de julio de 1812, el Primer Triunvirato le sugirió al Cabildo de Buenos Aires la composición de una marcha de la patria para ser interpretada al principio de las funciones teatrales y en las escuelas al finalizar diariamente las clases, debiendo el público escucharla de pie y descubierto. 

Al año siguiente, la Asamblea General Constituyente del Año XIII le encargó a Vicente López y Planes la letra del himno y a Blas Parera, la composición de una nueva música. El 11 de mayo de 1813 se aprobó como Marcha Patriótica.

En La Plata, con motivo de la fecha patria, la Banda Musical de la Policía Bonaerense entonó las melodías del Himno Nacional Argentino en la Catedral, frente a la emblemática Plaza Moreno.

Primera versión del Himno Nacional Argentino

La letra original era marcadamente independentista y antiespañola de acuerdo al espíritu de la época, según indicó el informe, mientras que, tiempo después, la Asamblea del año XIII pide un "arreglo" en la letra con la idea de conservar un acercamiento político con diplomáticos españoles, según.

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En 1860, Juan Pedro Esnaola realizó algunos cambios a la música, basándose en anotaciones manuscritas del compositor, creando una versión orquestada más rica desde lo armónico. Su versión original dura 20 minutos. En 1900, se reglamentó por decreto del Poder Ejecutivo utilizar una versión reducida de la marcha para actos oficiales y públicos. En 1924, se abrevió a entre 3 minutos 30 segundos y 3 minutos 53 segundos.

Tiempo después, gracias al hallazgo de una partitura en el Museo Histórico Nacional, atribuida a Blas Parera, se introdujeron arreglos a la versión de Esnaola y esta se estrenó al público en el Teatro Colón el 25 de mayo de 1927, recibiendo críticas.

Por decreto del entonces presidente, Marcelo T. de Alvear, se aconsejó hacer una versión más parecida a la de Juan Pedro Esnaola. Por decreto 10.302, del 24 de abril de 1944, la marcha fue aprobada como himno. Su versión vigente corresponde a la transcripción realizada por Luis Lareta que se ajusta a lo acordado el 25 de septiembre de 1928 por el Poder Ejecutivo Nacional.

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