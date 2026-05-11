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Destrozaron la puerta de una casa en La Plata, entraron a robar y cayeron en su intento de fuga

Destrozaron la puerta de una casa en La Plata, entraron a robar y cayeron en su intento de fuga
11 de Mayo de 2026 | 18:58

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Dos jóvenes de 25 y 18 años resultaron aprehendidos este lunes en las afueras de La Plata, luego de protagonizar un violento ingreso en una vivienda particular. El hecho ocurrió en una finca situada sobre la calle 142, entre 33 y 34, donde los delincuentes sometieron al propietario bajo amenazas constantes.

De acuerdo a la reconstrucción del episodio, los sujetos se introdujeron en el interior de la casa tras derribar la puerta principal de forma violenta. Una vez dentro, redujeron al morador, un hombre de 53 años, mediante el uso de una cuchilla de gran tamaño. Los agresores obligaron a la víctima a desbloquear su teléfono móvil y lo mantuvieron en el suelo mientras recolectaban diversos objetos de valor.

Tras un llamado de alerta al 911, efectivos del Comando de Patrullas acudieron al lugar y obtuvieron una descripción de los asaltantes, quienes habían escapado a pie. Apenas a 400 metros del sitio del robo, en la intersección de calle 142 y 528, los uniformados interceptaron a dos sospechosos que coincidían con las características aportadas.

Al momento de la requisa, los agentes hallaron una mochila que contenía una computadora notebook de alta gama y el arma blanca de 35 centímetros utilizada en el atraco. El damnificado reconoció de inmediato tanto los elementos recuperados como a los individuos interceptados.

A pesar del arresto, los investigadores notaron que todavía resta localizar otros bienes sustraídos, entre los que se encuentran un televisor LED de 42 pulgadas, una guitarra criolla y dos teléfonos celulares Motorola. A raíz de esto, el Grupo de Tareas Operativas (GTO) llevó adelante un registro en una vivienda de la calle 143, señalada como posible refugio de los implicados, aunque tras la inspección no se halló el resto de los objetos.

La causa quedó bajo la órbita de la UFI N° 3 de La Plata. El magistrado interviniente avaló las actuaciones policiales y dispuso que los detenidos permanezcan bajo custodia para comparecer en sede judicial durante la jornada de mañana.

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