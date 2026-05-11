Con una vigilia en el Rectorado, la UNLP se prepara para la cuarta Marcha Federal

Estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) convocaron esta noche a una vigilia en la sede del Rectorado. La idea consiste en permanecer allí hasta mañana, ya que tienen previsto partir hacia la Plaza de Mayo para participar de la cuarta Marcha Federal Universitaria

En la antesala de ese debate, en varias facultades se organizaron asambleas y se resolvió concentrar en el edificio que la Presidencia de la UNLP tiene en calle 7, entre 47 y 48. En ese sentido, los alumnos de Humanidades fueron unos de las primeros en adherir a la medida. A su vez, también participaron las agrupaciones de Periodismo, Ciencias Médicas, Psicología y Artes, como así también de Ciencias Exactas.

“A más de 200 días de incumplimiento de la Ley de Presupuesto Universitario, seguimos haciendo instancias de visibilización y nos preparamos para la marcha más importante del cuatrimestre. ¡sumate a hacer carteles y la bandera de lxs estudiantes de la UNLP!”, destacó la Federación Universitaria de La Plata (FULP) en sus redes sociales.

Asimismo, la organización estudiantil dejó en claro que las universidades públicas son el “orgullo” del país. “No vamos a permitir que el gobierno avance sobre las conquistas y derechos de todo el pueblo argentino. Salgamos a las calles a defenderla”, remarcaron.

Cabe destacar que, este lunes, se produjo una clase abierta en la sede de la Facultad de Artes a fin de exigir la plena aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario como así también la reapertura de paritarias libres. Asimismo, reclamaron por la recuperación del poder adquisitivo del salario, golpeado por la inflación acumulada en los últimos meses.