Rodrigo Lussich estalló por el Martín Fierro a Wanda Nara: "Una vergüenza"

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Wanda Nara se quedó con la terna a mejor conducción fememina en los Premios Martín Fierro 2026 en una terna donde compitió con importantes figuras como Moria Casán, Pamela David, Verónica Lozano, Karina Mazzocco, Mariana Fabbiani y Georgina Barbarossa.
Así, luego de obtener la estatuilla, la conductora de MasterChef Celebrity se quebró en llanto al instante y luego dio un emotivo discurso sobre el escenario, remarcando la importancia de luchar por los sueños y el trabajo de la mujer.
Pero, lo cierto es que quien explotó con todo al instante desde las redes al ver la consagración de Wanda Nara fue Rodrigo Lussich, quien fulminó a la mediática tras imponerse en la terna.
El conductor de Intrusos fue contundente y cuestionó la elección de los integrantes de APTRA en una de las ternas claves de la gala.
"Después se enojan porque uno dice que el Martín Fierro es una vergüenza", comenzó furioso el conductor del histórico ciclo de espectáculos desde su cuenta en X.
Mientras puso a las redes a full, agregó en total desacuerdo con esa premiación: "Wanda Nara mejor conductora de la tele, mejor que Mariana Fabbiani, Verónica Lozano, Pamela David, Georgina Barbarossa, Moria Casán y Karina Mazocco. Y que todo el resto que no nominaron. ¡Toda de ustedes!".
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